سایه جنگ علیه ایران بر اقتصاد جهانی/ از تورم آمریکا تا بحران انرژی اروپا

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ دامنه پیامدهای جنگ آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران اکنون به اقتصادهای بزرگ و بازارهای مالی جهان نیز کشیده شده است. جایی که افزایش قیمت انرژی و اختلال در زنجیرههای تأمین، بر نرخ تورم، بازار اوراق قرضه و ارزها اثر گذاشته و نگرانیها درباره شکلگیری موج تازهای از تورم را افزایش داده است. موجی که میتواند رشد اقتصاد جهانی و سیاستهای پولی کشورها را تحت فشار قرار دهد.
براساس گزارش شبکه الجزیره، شاخصهای اقتصادی اخیر نشان میدهد تأثیر جنگ علیه ایران بر اقتصادهای واردکننده انرژی رو به افزایش است. در حالی که بانکهای مرکزی با چالش دشوار ایجاد تعادل میان مهار تورم و حمایت از رشد اقتصادی روبهرو هستند. این وضعیت همزمان با اختلال در تجارت، انرژی و نظام مالی جهانی شدت گرفته است.
مهمترین پیامدهای اقتصادی جنگ بر اساس دادههای بلومبرگ در هفته گذشته
ایالات متحده آمریکا
نرخ تورم آمریکا در ماه آوریل به ۳.۸ درصد رسید که بالاترین سطح از سال ۲۰۲۳ میلادی تاکنون محسوب میشود. افزایش قیمت بنزین، مواد غذایی، اجاره مسکن و بلیت سفر از مهمترین عوامل این رشد بودهاند. در حالی که نرخ تورم در پایان سال ۲۰۲۵ نزدیک به ۲ درصد بود.
افزایش قیمتها همچنین باعث شد دستمزد واقعی آمریکاییها برای نخستین بار از سال ۲۰۲۳ کاهش پیدا کند. نتایج نظرسنجیهای فدرال رزرو نیز نشان میدهد ۹۱ درصد آمریکاییها تورم را بزرگترین نگرانی مالی خود میدانند.
نگرانیها درباره بازار کار در آمریکا نیز افزایش یافته است؛ بهطوریکه ۴۲ درصد آمریکاییها اعلام کردهاند نسبت به یافتن یا حفظ شغل خود نگران هستند؛ این رقم در سال ۲۰۲۴ حدود ۳۷ درصد بود.
اروپا
اوراق قرضه دولتی بریتانیا تحت فشار شدیدی قرار گرفتهاند. بهگونهای که بازده اوراق ۳۰ ساله این کشور به ۵.۸۶ درصد رسید که بالاترین سطح از سال ۱۹۹۸ میلادی تاکنون محسوب میشود. سرمایهگذاران نگران افزایش تورم و احتمال رشد هزینههای دولتی هستند.
در فرانسه نیز نرخ بیکاری به حدود ۸ درصد افزایش یافته که بالاترین سطح در پنج سال اخیر است و ضعف دومین اقتصاد بزرگ منطقه یورو را در سایه افزایش هزینههای انرژی و کند شدن فعالیتهای اقتصادی نشان میدهد.
نظرسنجیهای بلومبرگ همچنین حاکی از آن است که بیشتر اقتصاددانان انتظار دارند بانک مرکزی اروپا در سال جاری دو بار نرخ بهره را افزایش دهد. اقدامی که در واکنش به ادامه فشارهای تورمی ناشی از جنگ علیه ایران و رشد قیمت انرژی انجام خواهد شد.
با وجود ثبت رشد ۰.۶ درصدی اقتصاد بریتانیا در سهماهه نخست سال، اقتصاددانان هشدار میدهند ادامه جنگ علیه ایران، میتواند روند رشد اقتصادی بریتانیا را در نیمه دوم سال تهدید کند.
آسیا
در چین، تورم قیمت تولیدکننده با سریعترین روند از سال ۲۰۲۲ تاکنون افزایش یافته و به رشد مثبت نزدیک ۲ درصد در مقیاس سالانه رسیده است. تورم مصرفکننده نیز در ماه آوریل حدود ۱.۲ درصد ثبت شد.
در ژاپن، بازده اوراق قرضه بلندمدت بار دیگر افزایش یافته و بازده اوراق ۴۰ ساله از ۴ درصد عبور کرده است. موضوعی که تحت تأثیر فشارهای تورمی ناشی از رشد قیمت نفت و انرژی رخ داده است.
در کره جنوبی، میزان وامهای اعتباری مورد استفاده برای خرید سهام به بیش از ۳۵ تریلیون وون معادل ۲۵.۶ میلیارد دلار، رسیده که بالاترین سطح تاریخ این کشور به شمار میرود. این روند ناشی از جهش شدید بازار سهام بوده است.
در هند نیز نفت خام با ارزشی معادل ۱۷۴ میلیارد دلار بزرگترین کالای وارداتی این کشور در سال مالی ۲۰۲۵-۲۰۲۶ بوده است. پس از آن، محصولات الکترونیکی با ۱۱۶ میلیارد دلار و طلا با ۷۲ میلیارد دلار قرار دارند. آماری که نشان میدهد اقتصاد هند تا چه اندازه در برابر شوکهای انرژی و تجارت جهانی آسیبپذیر است.
اقتصادهای نوظهور
اقتصاد روسیه در سهماهه نخست سال، نسبت به مدت مشابه سال قبل، ۰.۲ درصد کوچکتر شد و نخستین رشد منفی خود از سال ۲۰۲۳ را ثبت کرد. مسئلهای که در نتیجه ادامه تحریمهای غرب و جنگ اوکراین رخ داده است.
در کوبا نیز سهم بخش خصوصی بهتدریج افزایش یافته و اکنون به حدود ۴۰ درصد کل اشتغال رسیده است. این تحول همزمان با تشدید بحران غذا و سوخت و افزایش وابستگی اقتصاد این کشور به فعالیتهای غیردولتی اتفاق افتاده است.
همزمان، شاخص فشار زنجیره تأمین جهانی در ماه آوریل به بالاترین سطح از جولای ۲۰۲۲ رسیده است. موضوعی که بر اساس دادههای بانک فدرال رزرو نیویورک از بازگشت گرههای تجاری و لجستیکی ناشی از افزایش هزینههای انرژی و حملونقل، حکایت دارد.
