منبع اسرائیلی: با اشغال جنوب لبنان، حملات حزب الله باز هم ادامه دارد

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ حزب الله در واکنش به تجاوزات رژیم صهیونیستی، حملات دقیق پهپادی و موشکی خود را ادامه می‌دهد و همین مسئله باعث شده صهیونیستها به شدت کلافه شوند.

سازمان رادیو و تلویزیون اسرائیل امروز یکشنبه به ناتوانی ارتش این رژیم در برابر حملات نیروهای مقاومت لبنان اذعان کرد.

این نهاد صهیونیست به نقل از یک منبع امنیتی گزارش داد که اگر ارتش اسرائیل سراسر منطقه جنوب لبنان را به اشغال خود درآورد، نخواهد توانست حملات پهپادی و موشکی حزب‌الله را متوقف کند.

این منبع همچنین گفت که استقرار سیستم حفاظتی در جنوب لبنان برای کاهش خطر پرتاب پهپادهای حزب الله کافی نیست.

حزب‌الله لبنان در واکنش به حملات شب گذشته صهیونیستها، بامداد امروز از حملات پهپادی و موشکی به مواضع ارتش اسرائیل در جنوب لبنان خبر داد.

حزب‌الله اعلام کرد که پادگان «یعرا» را با پهپادهای انتحاری هدف قرار داده است.

با وجود اینکه مقاومت لبنان در حال مقابله با تجاوزات رژیم صهیونیستی است، دولت لبنان مذاکرات مستقیم را با صهیونیستها آغاز کرده است.

دولت لبنان مدعی است که بدون این مذاکرات، قادر به مقابله با اسرائیل نخواهند بود. حزب الله اما با انتشار بیانیه‌ای، این مذاکرات را محکوم کرد و آن را «امتیازدهی مجانی» به اسرائیل دانست.

منبع امنیتی اسرائیلی هم در پایان گفت که برای تغییر وضعیت در جنوب لبنان باید یک پیشرفت سیاسی با حفظ بازدارندگی حاصل شود.

