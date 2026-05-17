عضو فراکسیون وفاداری به مقاومت: طرح محاصره مقاومت در لبنان محکوم به شکست است

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حسین الحاج حسن، عضو فراکسیون «وفاداری به مقاومت» در پارلمان لبنان، در مراسمی به مناسبت بزرگداشت یکی از کشته‌شدگان حزب‌الله در منطقه جناح گفت که مذاکرات مستقیم دولت لبنان با اسرائیل این کشور را وارد مسیری بن‌بست کرده است. او تأکید کرد ادامه این روند تنها به امتیازدهی‌های بیشتر بدون دستیابی به نتیجه ملموس منجر خواهد شد.

الحاج حسن با اشاره به تحولات امنیتی اخیر، گفت مقاومت خواهان ثبات در لبنان است، اما به باور او ایالات متحده به دنبال بی‌ثباتی بوده و برخی جریان‌ها را علیه بخش بزرگی از جامعه لبنان تحریک می‌کند. او همچنین تأکید کرد مقاومت تنها یک گروه محدود نیست، بلکه بخشی گسترده از جامعه لبنان را در بر می‌گیرد.

این نماینده لبنانی همچنین مدعی شد آمریکا قصد دارد بخشی از ارتش لبنان را تجهیز و سازمان‌دهی کند تا در برابر حزب‌الله قرار گیرد؛ ادعایی که به گفته او با سکوت برخی مقام‌های لبنانی همراه بوده است. الحاج حسن در پایان تأکید کرد تلاش برای خلع سلاح مقاومت عملی نخواهد بود و چنین فشارهایی پیش‌تر نیز با شکست روبه‌رو شده‌اند.

