بریتانیا سامانه جدید ضدپهپادی را در خاورمیانه مستقر کرد

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ دولت بریتانیا امروز یکشنبه اعلام کرد که سامانه موشکی کم‌هزینه‌ای را در منطقه خاورمیانه با ادعای حفاظت از شهروندان این کشور و شرکای منطقه‌ای‌اش در برابر حملات پهپادی مستقر کرده است.

بر اساس اعلام وزارت دفاع بریتانیا، جنگنده‌های «تایفون» متعلق به نیروی هوایی سلطنتی این کشور به یک سامانه تسلیحاتی دقیق و پیشرفته مجهز خواهند شد تا بتوانند اهداف را با دقت بسیار بالا منهدم کنند. این وزارتخانه تأکید کرد که هزینه این سامانه در مقایسه با موشک‌های مورد استفاده فعلی بسیار کمتر است.

وزارت دفاع بریتانیا همچنین توضیح داد که سرعت در روند خرید و آزمایش این سامانه باعث شد تا این فناوری در کمتر از دو ماه از مرحله آزمایش به مرحله استفاده عملیاتی برسد.

طبق این بیانیه، سامانه جدید بر پایه فناوری هدایت لیزری عمل می‌کند و راکت‌های غیرهدایت‌شونده را به مهمات دقیق و کم‌هزینه تبدیل می‌کند، مهماتی که قادر به رهگیری پهپادها و دیگر تهدیدات هوایی هستند.

این وزارتخانه ادعا کرد که توسعه سامانه‌های دفاعی کم‌هزینه، راهکاری مؤثرتر و پایدارتر برای مقابله با تهدید روزافزون پهپادها و تقویت حفاظت از نیروهای بریتانیایی و متحدان آن‌ها در مناطق عملیاتی به شمار می‌رود.

در همین راستا، «لوک پولارد» وزیر دولت بریتانیا در امور آمادگی دفاعی و صنایع نظامی گفت: سامانه جدید به نیروی هوایی سلطنتی کمک می‌کند که تعداد بسیار بیشتری از پهپادها را با هزینه‌ای بسیار کمتر سرنگون کند.

او افزود: ناوگان جنگنده‌های تایفون ستون فقرات دفاع هوایی بریتانیا و ناتو به شمار می‌رود. نیروی هوایی سلطنتی بریتانیا از جناح شرقی اروپا در برابر نفوذ پهپادهای روسیه محافظت می‌کند و از شرکای ما در سراسر خاورمیانه دفاع می‌کند.

بریتانیا پیش‌تر نیز سه‌شنبه گذشته اعلام کرده بود که در چارچوب یک مأموریت دفاعی چندملیتی برای تأمین امنیت کشتیرانی در تنگه هرمز، تجهیزات خودکار کشف مین، جنگنده‌های تایفون و ناو جنگی «دراگون» را اعزام خواهد کرد.

«جان هیلی» وزیر دفاع بریتانیا، این مشارکت را در جریان نشست آنلاین با حضور بیش از ۴۰ وزیر دفاع کشورهای مشارکت‌کننده در این مأموریت اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری رویترز، این طرح با بودجه جدیدی به ارزش ۱۱۵ میلیون پوند معادل حدود ۱۵۵.۵ میلیون دلار، حمایت می‌شود. بودجه‌ای که برای توسعه تجهیزات بدون سرنشین کشف مین و سامانه‌های مقابله با پهپادها اختصاص یافته است.

این بسته دفاعی شامل سامانه‌های خودکار برای کشف و پاک‌سازی مین‌های دریایی، قایق‌های تندروی بدون سرنشین، جنگنده‌های تایفون برای گشت‌زنی هوایی و ناو جنگی «دراگون» خواهد بود.

..............................

پایان پیام/ ۲۶۸