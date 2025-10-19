غرب از جنگ یمن درس گرفت/ بازنگری بزرگ در دکترین دفاعی

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ گفتوگوها و ارزیابیها در کشورهای غربی درباره تجربه تلخ و ناکام در جنگ یمن متوقف نشده است؛ جنگی که در آن، ناوهای جنگی و ناوگانهای نظامی در دریای سرخ مستقر شدند تا توان نظامی نیروهای مسلح یمن را تضعیف و مانع از حمایت یمنیها از نوار غزه شوند. اما این مأموریت با شکست روبهرو شد و همین شکست، کشورهای غربی را به این نتیجه رساند که برتری فناورانه بهتنهایی کافی نیست و باید همراه با تاکتیکهای عملیاتی نوآورانه، برنامهریزی راهبردی بلندمدت و راهحلهای کمهزینه و سریع باشد.
براساس گزارش روزنامه الاخبار لبنان، بر همین اساس، کشورهای غربی در حال بازنگری در ساختار دفاعی خود هستند تا سامانهای چندلایه بر پایه رادارها، هواپیماهای هشدار سریع و مراقبت هوایی، سامانههای پدافند هوایی زمینی و تواناییهای رهگیری مکرر و مؤثر ایجاد کنند.
تجربه اخیر ثابت کرد که میتوان با بهکارگیری هواپیماهای جنگی قدیمی و نوسازیشده، شکافهای عملیاتی را بهطور موقت و انعطافپذیر پوشش داد، به جای آنکه منتظر سامانهها و تجهیزات جدیدی باشند که زمان و هزینه بالایی میطلبد. همچنین این تجربه، نیاز به ابزارهای شناسایی و حسگرهای پیشرفته برای کشف تهدیدهای کوچک و با سطح مقطع راداری پایین (مانند پهپادهای تجسسی یا انتحاری) و مقابله بیسروصدا با آنها از طریق سلاحهای حرارتی، اپتیکی هدایتشده و سامانههای جنگ الکترونیکی را برجسته کرد.
مطالعات و گزارشهای اخیر نشان میدهد که در میان برنامهریزان نظامی و تصمیمگیران غربی، بهویژه در فرانسه، تغییر مفهومی روشنی شکل گرفته است. فرماندهان نظامی فرانسه اکنون در طرحهای دفاعی خود میپذیرند که پهپادها به ابزارهای راهبردی برای دولتها و گروههای غیردولتی از یمن تا اوکراین تبدیل شدهاند و زمان هشدار را کوتاه و مأموریتهای پدافند هوایی را پیچیدهتر کردهاند. پاریس برای مقابله با این وضعیت، در حال سرمایهگذاری همزمان بر سامانههای پدافند هوایی ضد پهپاد و تواناییهای رهگیری هوایی کمهزینه و تکرارپذیر است. در همین چارچوب، طرح تبدیل جنگندههای قدیمی «میراژ ۲۰۰۰ دی» به شکارچی پهپاد، میتواند مکمل پدافند زمینی و دریایی باشد و نشان میدهد هواپیماهای قدیمی در صورت نوسازی، همچنان نقش مؤثری در نبردهای دفاع هوایی ایفا میکنند.
به نوشته یک پایگاه خبری تخصصی نظامی در ۱۴ اکتبر امسال، نیروی هوایی و فضایی فرانسه مأموریت جدیدی برای جنگندههای «میراژ ۲۰۰۰ دی» در نظر گرفته است تا با پهپادهای دشمن مقابله کنند. این تغییر میتواند عمر عملیاتی این جنگندهها را افزایش دهد و از فشار بر ناوگان جنگندههای پیشرفتهتر مانند «رافال» بکاهد.
در گفتوگویی که یک نشریه تخصصی هوانوردی نظامی در شماره اخیر خود منتشر کرده است، ژنرال ژروم بلانژه فاش کرد که نیروی هوایی فرانسه پس از یک سال درگیری با پهپادها در دریای سرخ، در حال اختصاص مأموریت جدیدی به جنگندههای میراژ برای رهگیری و نابودی اهداف کوچک و کند است. فرانسه اخیراً تعدادی از این جنگندهها را در جیبوتی مستقر کرده تا حضور خود را در نزدیکی بابالمندب تقویت کند؛ جایی که تهدید پهپادها و موشکهای کروز تلاقی میکنند.
در همین راستا، انجمن سلطنتی مهندسان دریانوردی بریتانیا در گزارشی اعلام کرد که هرچند تهدیدها علیه تجارت جهانی دریایی در ده سال گذشته تغییر چندانی نکرده است، اما ابزارهای مورد استفاده تغییر یافتهاند؛ مینها، موشکها و قایقهای بمبگذاریشده اکنون جای خود را به پهپادها دادهاند.
همچنین یک پایگاه خبری نظامی دیگر گزارش داد که شرکت دفاعی «دیهل» آلمان با موفقیت در بزرگترین تمرین دریایی این کشور در سه دهه اخیر شرکت کرده است. در این تمرین از نمونه آزمایشی سامانه پدافند هوایی زمینی «آیریس-تی اس ال ام» استفاده شد و هدف از آن، آزمایش تسلیحات پیشرفته در شرایط نزدیک به میدان واقعی نبرد بود. این تمرین بخشی از تلاش آلمان برای بهرهگیری از تجربه عملیات دریای سرخ و مشارکت در مأموریت اروپایی «آسپیدس» بود که برای محافظت از کشتیهای مرتبط با اسرائیل در برابر حملات «انصارالله» انجام شد. در این مأموریت، ناوهای محافظ از نوع «زاکسن» آلمان نیز به کار گرفته شدند.
اما برخی ناوهای دیگر مانند ناو «بادن-وورتمبرگ» به دلیل محدودیت سامانه دفاع موشکی مجبور شدند مسیر خود را از دریای سرخ دور کنند و از مسیر دماغه امید نیک بازگردند.
از سوی دیگر، کشورهای غربی پس از حملات یمنیها، نسبت به تصویر ناوگان دریایی خود بسیار حساس شدهاند. به نوشته یک نشریه تحلیلی آمریکایی، ناو هواپیمابر «هری ترومن» ناچار شد در جریان سخنرانی دونالد ترامپ رئیسجمهور آمریکا در بندر نورفولک، یک پرده بزرگ روی بدنه خود نصب کند تا آثار آسیب ناشی از حملات یمنیها در پخش زنده دیده نشود. این اقدام موجی از انتقادها درباره پنهانکاری رسانهای را برانگیخت.
نیروی دریایی آمریکا تصمیم گرفته است که این ناو را در چارچوب یک برنامه جامع سوختگیری و بازسازی اساسی تعمیر کند؛ فرایندی که ۳ تا ۴ سال طول میکشد و عمر ناو را ۲۵ سال افزایش میدهد. این تصمیم به معنای فشار بیشتر بر دیگر ناوهای هواپیمابر آمریکا برای پوشش مأموریتها در دریای سرخ و مدیترانه خواهد بود.
ناو «ترومن» در جریان مأموریت خود در دریای سرخ چندین بار هدف حمله نیروهای مسلح یمن قرار گرفت و سه فروند از جنگندههای «اف-۱۸ سوپر هورنت» خود را از دست داد: یکی در دسامبر ۲۰۲۴ در جریان یک حمله یمنی بهدلیل آتش خودی، دومی در آوریل هنگام کشیدن هواپیما به آشیانه و سومی در ماه مه بر اثر خرابی سامانه ترمز هنگام فرود روی ناو. این ناو همچنین در فوریه ۲۰۲۵ در نزدیکی بندر پورتسعید مصر با یک کشتی تجاری برخورد کرد که موجب آسیب جدی به ساختار خارجی ناو شد. هرچند راکتورهای هستهای آسیبی ندیدند، اما خسارت آن به حدی بود که تعمیرات اساسی ضروری شد.
