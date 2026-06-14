پایان سومین جشنواره ملی «نگارگری و طراحی سنتی آیات» در مشهد

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) – ابنا – از مشهد مقدس، سومین دوره جشنواره ملی «نگارگری و طراحی سنتی آیات» با مشارکت و استقبال هنرمندان، استادان و فعالان هنرهای سنتی و قرآنی کشور با هدف پاسداشت هنرهای اصیل ایرانی ـ اسلامی و معرفی آثار برگزیده این حوزه، روز یکشنبه بیست و چهارم خرداد در مشهد پایان پذیرفت.
در این مراسم که به همت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان رضوی و مشارکت حوزه هنری و سازمان آب برپا گردیده بود، از سالها تلاش و فعالیت استاد حسین رزاقی در عرصه نگارگری و تذهیب تقدیر گردید. همچنین آخرین اثر این هنرمند پیشکسوت با موضوع پیامبر اکرم(ص) برای نخستین بار رونمایی شد.
سومین جشنواره ملی «نگارگری و طراحی سنتی آیات» در سه محور اصلی «آیات قرآنی»، «ولادت پیامبر اعظم(ص)» و «آب در آیات» اقدام به فراخوان و پذیرش آثار کرده بود. این رویداد، تلاشی برای احیای نگاهی آفرینش هنری در مسیر سلوک معنوی محسوب شده است. همچنین همراستا با توجه ملی به مسئله آب و حفظ و صرفهجویی در آن، جایگاه آب در آیات به عنوان یکی از محورهای جشنواره با حمایت سازمان آب خراسان رضوی اعلام شده بود.
به گفته دبیر هنری و فنی این جشنواره ملی، حضور اساتید تراز اول این حوزه همچون استاد نبیزاده و استاد قزی، به این رویداد اعتباری علمی و تخصصی بخشید و برنامههای جانبی آن نظیر کارگاههای عملی و نشستهای انتقال تجربه، محیطی آموزشی برای نسل جوان فراهم کرد.
حسین رزاقی در این زمینه افزود: هنر سنتی و اسلامی همواره معناگرا، کاربردی و در ارتباط مستقیم با انسان بوده و هنرمند مسلمان در طول تاریخ با نگاهی متعهدانه به خلق اثر پرداخته است.
حمید صمدی، معاون قرآن و عترت مدیرکل فرهنگ و ارشاد خراسان رضوی، در مراسم اختتامیه گفت: هنرمندان بیش از ۲۵ شهر از ۱۸ استان کشور در این جشنواره شرکت کردند.
وی افزود: بیش از ۲۳۰ اثر به دبیرخانه این جشنواره ارسال شده بود که در بخشهای مختلف پیامبر اعظم(ص)، مفاهیم نهجالبلاغه و آب داوری شدند. بخش ویژه آب حدود ۳۰ اثر در رشتههای نگارگری، تذهیب و کاریکاتور داشت که مورد توجه قرار گرفت.
معاون قرآن و عترت مدیرکل فرهنگ و ارشاد خراسان رضوی اظهار داشت: در آیین اختتامیه این جشنواره، ۱۸ نفر به عنوان برگزیده معرفی شدند که در هر رشته سه نفر رتبههای برتر و تعدادی هم شایسته تقدیر شناخته شدند.
مجتبی خانقیطاقی، معاون هنری ادارهکل فرهنگ و ارشاد خراسان رضوی، در آیین اختتامیه ضمن تشریح فلسفه پیوند میان مقوله «آب» و هنر «نگارگری» بیان داشت: در بررسی آثار نگارگری که بخشی جداییناپذیر از هویت فرهنگی و تمدنی ما در طول تاریخ است، به وضوح درمییابیم که عنصر آب همواره نماد خیر، برکت، حیات، حضور و حرکت بوده است. این خویشاوندی عمیق میان آب و هنر نگارگری، متولیان فرهنگی را بر آن داشت تا با یک همافزایی، از ظرفیتهای سازمان آب منطقهای و شرکت آب و فاضلاب خراسان بهرهمند شده و نگاهی جامعهشناختی به موضوع تکریم آب در بستر هنر ایجاد کنند.
شایان ذکر است در سومین دوره جشنواره ملی نگارگری و طراحی سنتی آیات، در رشته «تذهیب»، هیئت داوران پس از بررسی دقیق آثار رسیده و ارزیابی شاخصهای فنی و هنری، نفرات برتر را به شرح زیر معرفی کردند:
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نفر اول: امیر دوستی از مشهد
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نفر دوم: طاهره صفاریان از قم
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نفر سوم: سمانه شانهساززاده از اصفهان
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شایسته تقدیر: مریم باباعلی از تهران
همچنین در بخش «نگارگری» که یکی از بخشهای پرمخاطب و رقابتی این دوره از جشنواره محسوب میشد:
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مقام نخست: مریم باباعلی از تهران
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مقام دوم: میثم نیلی از اصفهان
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مقام سوم: طه صفائیان از کاشمر
معرفی و تقدیر شدند.
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