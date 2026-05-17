سردار شکارچی: به هر حمله دشمن پاسخ قاطع می‌دهیم

۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۵ - ۱۵:۴۵
کد مطلب: 1815418
سخنگوی ارشد نیروهای مسلح نسبت به لفاظی‌های رئیس جمهور آمریکا هشدار داد: هرگونه حمله دشمنان پاسخ قاطع ایران را در پی خواهد داشت. 

 به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ  سردار شکارچی در پاسخ به سوال خبرنگاران مبنی بر تهدیدهای مکرر و یاوه‌گویی‌های رئیس‌جمهور متوهم آمریکا علیه ایران اظهار داشت: تکرار هرگونه حماقت برای جبران بی‌آبرویی آمریکا در جنگ تحمیلی سوم علیه ایران، پیامدی جز دریافت ضربات کوبنده‌تر و شدیدتر برای آن کشور به‌دنبال نخواهد داشت.

سخنگوی ارشد نیروهای مسلح تأکید کرد: رئیس‌جمهور مستأصل آمریکا باید بداند در صورت عملی شدن تهدیدها و تجاوز مجدد به ایران اسلامی، دارایی‌ها و ارتش مضمحل آن کشور با سناریوهای جدید، هجومی، غافلگیرکننده و طوفانی روبه‌رو خواهند شد و در باتلاق خودساخته‌ای که نتیجه سیاست‌های ماجراجویانه همان رئیس‌جمهور است، فرو خواهند رفت.

