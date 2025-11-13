به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ منابع اطلاعاتی رژیم صهیونیستی برای نخستینبار از زمان اعلام آتشبس در ۲۷ نوامبر گذشته، احتمال واکنش نظامی حزبالله به حملات هوایی اسرائیل را مطرح کردهاند؛ موضوعی که همزمان با افزایش تحرکات دیپلماتیک و امنیتی در لبنان، نگرانیها از وقوع درگیری جدید را افزایش داده است.
ابراهیم الامین در الاخبار لبنان نوشت: بر اساس گزارش رسانههای عبری، نهادهای نظامی و امنیتی تلآویو به آمریکا و برخی متحدان خود در لبنان اطلاع دادهاند که حزبالله نهتنها در حال بازسازی زیرساختهای نظامی و تقویت توان تولیدی خود در تأسیسات مستحکم است، بلکه احتمال دارد بهزودی به حملات اخیر اسرائیل پاسخ نظامی دهد.
در همین حال، افزایش رفتوآمد دیپلماتها، مأموران امنیتی و خبرنگاران خارجی در لبنان، نشانهای از نگرانیهای بینالمللی درباره تحولات آتی تلقی میشود. منابع مطلع میگویند که تمرکز اصلی این هیئتها، کسب اطلاعات مستقیم درباره وضعیت حزبالله و نیتهای احتمالی آن است.
در این میان، چهار نکته کلیدی قابل توجه است:
1. آمریکا ضربالاجلی تا پایان سال جاری برای آغاز مرحله جدیدی از خلع سلاح حزبالله تعیین کرده و خواستار اقدامات عملی برای خشکاندن منابع مالی این جنبش شده است.
2. مصر نیز در هماهنگی با واشنگتن، در حال تدوین ابتکاری برای حل بحران است، اما تحقق آن را به موفقیت توافق غزه و تمرکز آمریکا بر انتخابات سال آینده مشروط کرده است.
3. کارشناسان اسرائیلی از «پنجره فرصت محدود» برای اقدام علیه لبنان سخن میگویند که با انتخابات داخلی در آمریکا و اسرائیل مرتبط است.
4. هیئتهای رسانهای خارجی در هفتههای اخیر بهمنظور آمادگی برای سناریوهای مختلف به لبنان سفر کردهاند. برخی تحلیلگران معتقدند اسرائیل تا پس از سفر پاپ به لبنان در ماه آینده، از اقدام نظامی گسترده خودداری خواهد کرد.
در این فضای مبهم، سخنان اخیر شیخ نعیم قاسم، معاون دبیرکل حزبالله، اهمیت ویژهای یافته است. وی تأکید کرد که توافق آتشبس تنها شامل جنوب رود لیطانی است و هشدار داد: «ادامه تجاوزات به این شکل از کشتار و تخریب قابل تحمل نیست و هر چیزی حدی دارد.»
او با اشاره به اینکه مقاومت بهدنبال جنگ نیست، اما آماده پاسخ است، گفت: «ما مردمی زنده، شجاع و مقاوم هستیم. جنگ ما را زخمی کرده، اما از پا نینداخته است.»
این موضعگیری، در چارچوب سیاست همیشگی حزبالله مبنی بر «ابهام راهبردی» و «ورود به ناشناختهها» ارزیابی میشود؛ رویکردی که در برابر فعالیتهای جاسوسی گسترده اسرائیل، آمریکا و برخی کشورهای اروپایی و عربی در لبنان، بهعنوان یک اقدام پیشگیرانه دنبال میشود.
تحقیقات اخیر درباره شبکه جاسوسیای که توسط یک اوکراینی با اصالت سوری اداره میشد، نشان داد که اسرائیل یا مستقیماً به امکانات حیاتی مانند فرودگاه بیروت نفوذ دارد یا از طریق متحدان غربی خود به این اطلاعات دسترسی پیدا میکند.
در نهایت، جمله کلیدی شیخ قاسم که گفت «ادامه این تجاوزات ممکن نیست و هر چیزی حدی دارد»، بهمثابه اولین هشدار رسمی حزبالله تلقی میشود؛ هشداری نهفقط به دشمن، بلکه به تمامی طرفهای داخلی و خارجی که در تحولات لبنان نقش دارند.
