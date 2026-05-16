به گزارش خبرگزاری بین المللی اهل بیت (ع) ـ ابنا ـ شماری از شهروندان افغانستان، فعالان حقوق بشری و نهادهای مدنی روز جمعه ۲۵ اردیبهش با تجمع در برابر اداره فدرال مهاجرت و پناهندهگی آلمان در شهر برلین، خواستار توقف روند اخراج پناهجویان افغانستانی از این کشور شدند.
معترضان در این تجمع با حمل پلاکاردها و سر دادن شعارهایی چون «هیچ همکاری با طالبان» و «افغانستان امن نیست»، از دولت آلمان خواستند سیاستهای مهاجرتی خود در قبال مهاجران افغانستانی را بازنگری کرده و روند اخراجها را متوقف کند.
شرکتکنندگان در این اعتراض تأکید کردند که پس از بازگشت طالبان به قدرت، وضعیت حقوق بشر، آزادیهای مدنی و امنیت عمومی در افغانستان بهشدت بحرانی شده و بسیاری از شهروندان به دلیل تهدیدهای امنیتی، فشارهای سیاسی و مذهبی و محدودیتهای گسترده اجتماعی مجبور به ترک کشور شدهاند.
معترضان هشدار دادند که اخراج اجباری مهاجران، بهویژه زنان، خبرنگاران، فعالان مدنی، نظامیان پیشین و اقلیتهای مذهبی، میتواند آنان را در معرض بازداشت، سرکوب و انتقامگیری قرار دهد.
این تجمع در حالی برگزار شد که اخیراً رسانههای آلمانی گزارشهایی درباره حضور افرادی وابسته به حکومت طالبان در روند شناسایی مهاجران افغانستانی منتشر کردهاند.
تلویزیون «زد دی اف» آلمان گزارش داده است که در ساختمان اداره فدرال مهاجرت و پناهندهگی در شهر بن، فردی بهعنوان نماینده افغانستان در روند شناسایی مهاجران و تهیه اسناد سفر برای اخراج آنان همکاری داشته است.
براساس این گزارش، این همکاریها بهصورت منظم انجام شده و نگرانیهایی را در میان مهاجران افغانستانی درباره احتمال دسترسی طالبان به اطلاعات شخصی پناهجویان ایجاد کرده است.
در واکنش به این گزارشها، وزارت داخله آلمان اعلام کرد که استفاده از بخشی از ساختمان اداره مهاجرت برای انجام مصاحبهها به معنای ایجاد نمایندگی رسمی برای طالبان نیست.
این وزارتخانه تأکید کرد که فضای مورد استفاده از بخش عمومی ساختمان جدا بوده و صرفاً برای انجام روندهای اداری و مصاحبههای مرتبط با اخراج مهاجران مورد استفاده قرار گرفته است.
با این حال، فعالان افغانستانی این توضیحات را کافی ندانسته و هشدار دادهاند که هرگونه همکاری مستقیم یا غیرمستقیم با طالبان، میتواند به مشروعیتبخشی به این گروه منجر شود.
معترضان همچنین تأکید کردند که کشورهای اروپایی نباید به بهانه مدیریت بحران مهاجرت، روابط خود با طالبان را عادیسازی کنند؛ زیرا به گفته آنان، طالبان همچنان به سرکوب آزادیهای مدنی، محدودکردن حقوق زنان، فشار بر رسانهها و نقض حقوق اقلیتهای مذهبی ادامه میدهد.
این اعتراضها در شرایطی برگزار میشود که طی ماههای اخیر، گزارشهای متعددی از سوی نهادهای بینالمللی درباره بازداشت خبرنگاران، محدودیت شدید رسانهها، فشار بر زنان و فعالان مدنی و افزایش محدودیتهای مذهبی در افغانستان منتشر شده است.
برخی نهادهای حقوق بشری نیز از دولت آلمان و دیگر کشورهای اروپایی خواستهاند تا زمان بهبود وضعیت حقوق بشر در افغانستان، روند اخراج پناهجویان افغانستانی را متوقف کرده و حمایتهای بیشتری از مهاجران آسیبپذیر ارائه کنند.
