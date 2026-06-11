راهی ساده برای محبوب شدن

خبرگزاری بینالمللی اهلبیت (ع) ـ ابنا: دین مقدس اسلام، همواره پیروان خود را به نرمخویی و ملایمت در رفتار با دیگران دعوت میکند و آنان را از درشتی و تندخویی باز میدارد. قرآن کریم در ستایش پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله میفرماید: «وَإِنَّکَ لَعَلَیٰ خُلُقٍ عَظِیمٍ»؛[۱] به درستی که تو به اخلاق پسندیده و بزرگی آراسته شدهای.
حسن خلق و گشادهرویی از بارزترین صفاتی است که در معاشرتهای اجتماعی باعث نفوذ محبت شده و در تأثیر سخن اثری شگفت انگیز دارد. به همین جهت خدای مهربان، پیامبران و سفیران خود را انسانهایی عطوف و نرمخو قرار داد تا بهتر بتوانند در مردم اثر گذارند و آنان را به سوی خود جذب نمایند. این مردان بزرگ برای تحقق بخشیدن به اهداف الهی خود با برخورداری از حسن خلق و شرح صدر، چنان باملایمت و گشادهرویی با مردم روبرو میشدند که نه تنها هر انسان حقیقتجویی را به آسانی شیفته خود میساختند و او را از زلال هدایت سیراب میکردند بلکه گاهی دشمنان را نیز شرمنده و منقلب میکردند.
مصداق کامل این فضیلت، وجود مقدس رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله است. قرآن کریم، این مزیت گرانبهای اخلاقی را عنایتی بزرگ از سوی ذات مقدس خداوند دانسته، میفرماید: «فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ ۖ وَلَوْ کُنْتَ فَظًّا غَلِیظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِکَ ...؛[۲] در پرتو رحمت و لطف خدا با آنان مهربان و نرمخو شدهای و اگر خشن و سنگدل بودی از گردت پراکنده میشدند».
من مواعظ النبی صلی الله علیه وآله وسلّم:خیارکم أحسنکم أخلاقاً، الذین یَألفون ویُؤلفون.[۳]
بهترین شما، کسانی هستند که برخوردشان با مردم، از همه بهتر است. چهرهای گشاده دارند که مردم رغبت میکنند با آنان انس و الفت بگیرند.
معنای روایت، این نیست که اگر کسی پایبندِ عمل به تکلیف شرعی نیست ولی خوشبرخورد است بر کسی که وظائف دینی خود را انجام میدهد ولی گشادهرو نیست، ترجیح دارد.بلکه مراد این است فرد مؤمنی که وظائف خود را انجام میدهد و حسن خلق هم دارد بر مؤمنی که خوش اخلاق نیست برتری دارد.
منبع:
۱. سوره قلم، آیه ۴.
۲. سوره آل عمران، آیه ۱۵۹.
۳.تحف العقول، صفحه ۴۵.
نظر شما