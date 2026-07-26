به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) _ ابنا _ ششمین دوره جشنواره فرهنگی، ادبی و هنری «رهآورد پیادهروی اربعین حسینی(ع)» با محوریت نقشآفرینی پلیس در تأمین نظم و امنیت زوار اباعبدالله الحسین(ع) در سه محور اصلی «انعکاس رفتار حکیمانه و مجاهدتهای پلیس در خدمترسانی به مردم»، «اجرای کیفی طرح نایبالزیاره شهدای فراجا» و «موضوع آزاد با محوریت بازتاب اقدامات و خدمات پلیس در خلق حماسه اربعین حسینی(ع)» است.
علاقهمندان و هنرمندان میتوانند آثار خود را در شش قالب مختلف شامل «فیلم کوتاه (مستند/کلیپ)، عکس، شعر، دلنوشته، خاطره و نقاشی» به دبیرخانه جشنواره ارسال کنند.
شرکت در این جشنواره برای عموم مردم آزاد بوده و دبیرخانه رویداد مهلت نهایی ارسال آثار را پایان روز ۳۱ مردادماه سال ۱۴۰۵ تعیین کرده است.
متقاضیان میتوانند آثار خود را از طریق دو روش زیر به دبیرخانه جشنواره تحویل دهند:
۱. تحویل حضوری آثار به دفاتر عقیدتی ـ سیاسی یگانهای انتظامی سراسر کشور.
۲. ارسال آثار از طریق پیامرسانهای داخلی «ایتا» و «سروش» به شماره ۰۹۳۶۶۶۷۶۲۸۰.
این جشنواره فرصتی مغتنم برای ثبت و ضبط پیوند قلبی ملت ایران با آرمانهای حسینی و قدردانی از تلاشهای خستگیناپذیر حافظان نظم و امنیت در مسیر خدمت به زائران است.
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