  1. صفحه اصلی
  2. اخبار جهان
  3. اخبار آسیای مرکزی و شبه قاره

ویس برمک در پارلمان بریتانیا: تعامل جهانی با طالبان شکست خورد

۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۵ - ۱۵:۴۷
کد مطلب: 1816369
ویس برمک در پارلمان بریتانیا: تعامل جهانی با طالبان شکست خورد

ویس برمک، وزیر پیشین کشور افغانستان، در سخنانی در پارلمان بریتانیا گفت پنج سال سیاست تعامل جامعه جهانی با طالبان بی‌نتیجه بوده و حکومت این گروه اکنون به «تهدیدی در حال گسترش» برای امنیت منطقه‌ای و جهانی تبدیل شده است.

به گزارش خبرگزاری بین المللی اهل بیت (ع) ـ ابنا ـ ویس برمک، وزیر کشور دولت جمهوری افغانستان، روز دوشنبه (۲۸ اردیبهشت) در نشستی در پارلمان بریتانیا هشدار داد که افغانستانِ تحت کنترل طالبان دیگر یک مسئله صرفاً داخلی نیست، بلکه به منبعی روبه‌رشد از تهدیدات امنیتی در سطح منطقه و جهان بدل شده است.

برمک تأکید کرد که راهبرد پنج‌ساله تعامل جامعه جهانی با طالبان شکست خورده و ادامه این رویکرد، کشورهای منطقه را در معرض تبعات مستقیم بی‌ثباتی افغانستان قرار خواهد داد.

او گفت: «جهان نمی‌تواند با نادیده گرفتن واقعیت میدانی و خاموشی در برابر سرکوب، انتظار ثبات داشته باشد.»

وی با اشاره به گسترش حدود ۲۳ هزار مدرسه دینی زیر نظارت طالبان اظهار داشت که این گروه در حال جایگزین کردن نظام آموزشی افغانستان با ساختاری کاملاً ایدئولوژیک است؛ الگویی که آموزش مدرن را کنار می‌زند، دختران را از تحصیل محروم می‌سازد و نسل تازه‌ای را در محیطی بسته و مستعد افراط‌گرایی پرورش می‌دهد.

او افزود که حذف آموزش رسمی و تبدیل روند تحصیل به پروژه‌ای ایدئولوژیک، افغانستان را به‌سوی انزوای فکری، اجتماعی و در نهایت بی‌ثباتی منطقه‌ای سوق می‌دهد — وضعیتی که جهان نمی‌تواند نسبت به آن بی‌تفاوت بماند.

اظهارات برمک در حالی مطرح می‌شود که طالبان طی بیش از چهار سال گذشته آموزش دختران در سطح متوسطه و دانشگاه را ممنوع کرده و محدودیت‌های سنگینی بر فعالیت‌های اجتماعی و آموزشی زنان اعمال کرده‌اند؛ سیاستی که همچنان با واکنش‌های سیاسی و نهادهای حقوق بشری بین‌المللی روبه‌رو است.

....‌.........

پایان پیام/

برچسب‌ها

اخبار مرتبط

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha