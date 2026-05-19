به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ در جلسه ای مشترک در عراق مسئولان دانشکده الهیات دانشگاه مستنصریه عراق با مسئولان کمیته فرهنگی و آموزشی اربعین روند امور اجرایی و موضوعات مرتبط با پنجمین همایش بین‌المللی رسالت و معرفت حسینی و زمان برگزاری آن را بررسی و بحث و گفت‌وگو کردند.

در این دیدار حجت‌الاسلام والمسلمین حمید احمدی رئیس کمیته فرهنگی و آموزشی اربعین به همراه حجج اسلام سید حسین بخاتی معاون تربیتی و آموزشی حشد شعبی، سید ضیاء الصافی رییس بنیاد بین‌المللی اربعین شعبه کربلا و عضو هیئت علمی دانشگاه کربلا، احمد سیاحی معاون کمیته فرهنگی اربعین حضور داشتند و ضمن بازدید از دانشگاه مستنصریه با دکتر عبدالامیر عبودی رئیس دانشکده الهیات و معاونان دانشکده دیدار کردند.

در این جلسه مقرر شد که به دلیل جنگ رمضان و شرایط پیش آمده، زمان برگزاری همایش به تعویق افتاده و مهر امسال برگزار شود.

زمان ارسال مقالات به دبیرخانه همایش هم تا تیر امسال تمدید شد.

لازم به یاد آوری است که پنجمین همایش سالانه رسالت و معرفت حسینی به میزبانی دانشگاه مستنصریه با موضوع نهضت حسینی و رسالت نبوی قرار بود ۲۷ فروردین امسال در عراق برگزار شود.

هیئت‌های علمی و اجرایی این همایش را جمعی از اساتید دانشگاه ‌های عراق و ایران تشکیل می‌دهند و کمیته فرهنگی و آموزشی اربعین مدیریت و هدایت همایش را عهده‌دار است.

پنجمین همایش بین المللی معرفت و رسالت حسینی اربعین حسینی و رسالت نبوی با محورها و موضوعات

1. نهضت حسینی و سیره و سنت نبوی

2. اربعین و هویت تمدنی در سیره و سنت نبوی و حسینی

3. اربعین و همبستگی امت اسلامی و سیره نبوی

4. اربعین پیوند رسالت و امامت

5. مقاومت اسلامی، اربعین حسینی و سیره نبوی

6. جهانی شدن اربعین، فرصت ها، ظرفیت ها و چالش ها

مهر امسال برگزار خواهد شد.

