به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ در جلسه ای مشترک در عراق مسئولان دانشکده الهیات دانشگاه مستنصریه عراق با مسئولان کمیته فرهنگی و آموزشی اربعین روند امور اجرایی و موضوعات مرتبط با پنجمین همایش بینالمللی رسالت و معرفت حسینی و زمان برگزاری آن را بررسی و بحث و گفتوگو کردند.
در این دیدار حجتالاسلام والمسلمین حمید احمدی رئیس کمیته فرهنگی و آموزشی اربعین به همراه حجج اسلام سید حسین بخاتی معاون تربیتی و آموزشی حشد شعبی، سید ضیاء الصافی رییس بنیاد بینالمللی اربعین شعبه کربلا و عضو هیئت علمی دانشگاه کربلا، احمد سیاحی معاون کمیته فرهنگی اربعین حضور داشتند و ضمن بازدید از دانشگاه مستنصریه با دکتر عبدالامیر عبودی رئیس دانشکده الهیات و معاونان دانشکده دیدار کردند.
در این جلسه مقرر شد که به دلیل جنگ رمضان و شرایط پیش آمده، زمان برگزاری همایش به تعویق افتاده و مهر امسال برگزار شود.
زمان ارسال مقالات به دبیرخانه همایش هم تا تیر امسال تمدید شد.
لازم به یاد آوری است که پنجمین همایش سالانه رسالت و معرفت حسینی به میزبانی دانشگاه مستنصریه با موضوع نهضت حسینی و رسالت نبوی قرار بود ۲۷ فروردین امسال در عراق برگزار شود.
هیئتهای علمی و اجرایی این همایش را جمعی از اساتید دانشگاه های عراق و ایران تشکیل میدهند و کمیته فرهنگی و آموزشی اربعین مدیریت و هدایت همایش را عهدهدار است.
پنجمین همایش بین المللی معرفت و رسالت حسینی اربعین حسینی و رسالت نبوی با محورها و موضوعات
1. نهضت حسینی و سیره و سنت نبوی
2. اربعین و هویت تمدنی در سیره و سنت نبوی و حسینی
3. اربعین و همبستگی امت اسلامی و سیره نبوی
4. اربعین پیوند رسالت و امامت
5. مقاومت اسلامی، اربعین حسینی و سیره نبوی
6. جهانی شدن اربعین، فرصت ها، ظرفیت ها و چالش ها
مهر امسال برگزار خواهد شد.
.........
پایان پیام/ 218
نظر شما