تمدید مهلت ارسال مقالات پنجمین همایش بین‌المللی رسالت و معرفت حسینی

۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۵ - ۱۴:۵۷
مسئولان کمیته فرهنگی و آموزشی اربعین و دانشگاه مستنصریه عراق در نشستی مشترک، درباره روند برگزاری پنجمین همایش بین‌المللی «رسالت و معرفت حسینی» گفت‌وگو کردند.

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ  در جلسه ای  مشترک در عراق مسئولان دانشکده الهیات دانشگاه مستنصریه عراق با مسئولان کمیته فرهنگی و آموزشی اربعین  روند امور اجرایی  و موضوعات مرتبط با پنجمین همایش بین‌المللی رسالت و معرفت حسینی و زمان برگزاری آن  را بررسی و بحث و گفت‌وگو کردند.

در این  دیدار حجت‌الاسلام والمسلمین حمید احمدی رئیس کمیته فرهنگی و آموزشی اربعین به همراه حجج اسلام سید حسین بخاتی معاون تربیتی و آموزشی حشد شعبی، سید ضیاء الصافی رییس بنیاد بین‌المللی اربعین شعبه کربلا و عضو هیئت علمی دانشگاه کربلا، احمد سیاحی معاون کمیته فرهنگی اربعین  حضور داشتند و ضمن بازدید از دانشگاه مستنصریه با دکتر عبدالامیر عبودی رئیس دانشکده الهیات و معاونان دانشکده دیدار کردند. 

در این جلسه مقرر شد که به دلیل جنگ رمضان و شرایط پیش آمده،  زمان برگزاری  همایش به تعویق افتاده و مهر امسال برگزار شود.

زمان ارسال مقالات به دبیرخانه همایش هم  تا تیر امسال تمدید شد.

لازم به یاد آوری است که پنجمین همایش سالانه رسالت و معرفت حسینی  به میزبانی دانشگاه مستنصریه با موضوع نهضت حسینی و رسالت نبوی  قرار بود ۲۷ فروردین امسال در عراق برگزار شود.

هیئت‌های علمی  و اجرایی این همایش را جمعی  از اساتید دانشگاه ‌های عراق و ایران  تشکیل می‌دهند و کمیته فرهنگی و آموزشی اربعین مدیریت و هدایت همایش را عهده‌دار است.

پنجمین همایش بین المللی معرفت و رسالت حسینی اربعین حسینی و رسالت نبوی با محورها و موضوعات
1. نهضت حسینی و سیره و سنت نبوی
2. اربعین و هویت تمدنی در سیره و سنت نبوی و حسینی
3. اربعین و همبستگی امت اسلامی و سیره نبوی

4. اربعین پیوند رسالت و امامت
5. مقاومت اسلامی، اربعین حسینی و سیره نبوی
6. جهانی شدن اربعین، فرصت ها، ظرفیت ها و چالش ها

