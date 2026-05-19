به گزارش خبرگزاری بین المللی اهل بیت (ع) ـ ابنا ـ همایش علمی بینالمللی «اثربخشی نهادهای علمی ـ دینی؛ عوامل و موانع، راهبردها و راهکارها» روز گذشته، دوشنبه (۲۸ اردیبهشت به همت دانشگاه بینالمللی جامعةالمصطفی العالمیه در کابل برگزار شد.
در این برنامه شماری از اندیشمندان، محققان، استادان دانشگاه و شخصیتهای برجسته علمی و دینی کشور حضور داشتند و درباره نقش و کارکرد نهادهای علمی و دینی در جامعه افغانستان به تبادل نظر پرداختند.
برگزارکنندگان این همایش هدف اصلی آن را بررسی جایگاه، ظرفیتها، چالشها و موانع پیشروی نهادهای علمی و دینی عنوان کردند؛ نهادهایی که به گفته آنان در شکلدهی به آگاهی اجتماعی، ترویج ارزشهای اسلامی و تربیت نیروی انسانی متخصص و متعهد نقش مهمی ایفا میکنند.
در جریان این نشست، سخنرانان و پژوهشگران ضمن تحلیل آسیبها و نقاط ضعف موجود، مجموعهای از راهکارهای راهبردی برای ارتقای کارآمدی نهادهای علمی و دینی و حرکت از وضعیت موجود به وضعیت مطلوب ارائه کردند.
شرکتکنندگان همچنین بر ضرورت تقویت تعامل میان مراکز علمی، نهادهای دینی و جامعه تأکید کردند و این همکاری را عاملی مهم برای افزایش اثربخشی فعالیتهای علمی و فرهنگی در کشور دانستند.
