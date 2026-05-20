به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ حجتالاسلام سید محمدتقی محمدی در سخنرانی بین نماز مغرب و عشای دوشنبه ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۵، در شبستان امام خمینی(ره) حرم مطهر بانوی کرامت، ضمن تبریک سالروز ازدواج پرخیروبرکت حضرت علی(ع) و حضرت زهرا(س)، به تبیین جایگاه و احکام ازدواج در اسلام پرداخت.
وی با استناد به فرمایش پیامبر اکرم(ص) که فرمودند «هیچ بنایی در اسلام محبوبتر از ازدواج نزد خداوند بنا نشده است»، اظهار داشت: ازدواج هرچند در اصل حکم مستحب دارد، اما در مواردی واجب میشود. اگر فردی بهگونهای باشد که بدون ازدواج به گناه بیفتد یا مبتلا به بیماری گردد، ازدواج بر او واجب میگردد و لازم است مسئولان و خانوادهها زمینه را برای ازدواج آسان جوانان فراهم کنند.
سخنران حرم مطهر در ادامه به ثواب عظیم «واسطهگری در امر ازدواج» اشاره کرد و با استناد به فرمایش امام صادق(ع) که یکی از افرادی که خداوند در روز قیامت به او نظر لطف و رحمت میکند، کسی است که سبب ازدواج یک مجرد یا جوان شود، تأکید کرد: کسانی که توان مالی، آبرو یا هر نوع ظرفیتی دارند، نباید از این عمل مستحب و پر ثواب غافل شوند.
محمدی همچنین به مستحب بودن نماز در دهه اول ذیالحجه اشاره کرد و یادآور شد که این نماز بهصورت جماعت مشروع نیست، اما «همخوانی» به این صورت که هر کس حمدوسوره خود را بخواند و فرد دیگری آیهها را تکرار کند اشکالی ندارد.
..........................
پایان پیام
نظر شما