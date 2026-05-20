آغاز پویش قربانی عید قربان در حرم بانوی کرامت

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ مدیریت هدایا و نذورات آستان مقدس، پویش قربانی عید قربان را با هدف سلامتی و تعجیل در فرج حضرت ولیعصر(عج)، سلامتی و سربلندی رهبر معظم انقلاب، مدافعان وطن و مردم ایران اسلامی برگزار می‌کند.

در این پویش، گوشت قربانی به صورت پخته و خام بین زائران و محرومان توزیع خواهد شد.

خیرین و مؤمنین می‌توانند با هر توان مالی، به نیابت از شهدا و درگذشتگان گران‌قدر خود، از ثواب بی‌شمار این سنت حسنه بهره‌مند شوند.

راه‌های مشارکت در این پویش عبارت است از:

مراجعه حضوری به دفاتر هدایا و نذورات در حرم مطهر

واریز به شماره کارت ۶۲۷۷۶۰۷۰۷۷۷۷۷۷۷۴

ارسال عدد ۷ به شماره ۳۰۰۰۱۱۱۱

مشارکت از طریق درگاه ملی نذر فاطمی به نشانی http://nazr.amfm.ir

