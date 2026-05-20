رونمایی از رمان «شاه سنگ» در باغ کتاب تهران

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ آیین رونمایی از رمان «شاه سنگ» نوشته مهدی کرد فیروزجایی با حضور نویسنده در باغ کتاب تهران برگزار شد.
در این مراسم که همزمان با ایام برگزاری نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران (۲۰ تا ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۵) برگزار شد علیاصغر عزتی پاک بهعنوان کارشناس میهمان حضور داشت.
این کتاب یک رمان اجتماعی برای رده سنی جوان و بزرگسال اس که در قطع رقعی در ۱۸۸ صفحه به چاپ رسیده است.
پیام کلی داستان این است که انسان وقتی بین بد و بدتر قرار گرفت چهکار باید کند؟ بین انجام کار مهم و مهمتر قرار گرفت چهکار کند؟ طبیعی است که بد را انجام دهد و بدتر را ترک کند، مهمتر را انتخاب کند و مهم را ترک کند.
گفتنی است این رمان به سفارش آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه سلاماللهعلیها نوشته و توسط انتشارات زائر آستان مقدس حضرت معصومه سلاماللهعلیها به چاپ رسیده است.
