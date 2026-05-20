به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت‌الاسلام محمدصادق کفیل در برنامه شرح آیاتی از قران کریم قبل از نماز ظهر و عصر امروز در شبستان امام خمینی(ره) حرم مطهر بانوی کرامت، به تبیین نشانه‌های «یاران دین خدا» از منظر قرآن کریم پرداخت.

سخنران حرم مطهر با استناد به دعای ششم صحیفه سجادیه که در آن امام سجاد(ع) از خداوند «حیات الاسلام» و «نصرت حق» را طلب می‌کنند، اظهار داشت: یکی از دغدغه‌های اصلی هر مؤمن باید «یاری دین خدا» باشد. خداوند متعال در آیه ۴۱ سوره مبارکه حج می‌فرماید « یاری‌کنندگان دین خدا کسانی هستند که اگر در زمین به آنان تمکن و قدرت بخشیم، نماز را برپا می‌دارند و زکات می‌دهند و امر به معروف و نهی از منکر می‌کنند و پایان همه کارها از آن خداست.»

وی در ادامه، چهار شاخص اصلی برای یاری‌دهندگان دین خدا را برشمرد و گفت: اول، اقامه نماز، نه‌فقط خواندن نماز، بلکه تلاش برای برپایی نماز در جامعه و ایجاد پیوند جامعه با خدا، دوم، پرداخت زکات و داشتن دغدغه اقتصادی و کمک به محرومان و نیازمندان جامعه، سوم، امربه‌معروف و چهارم، نهی‌ازمنکر که هر دو نشانه دغدغه فرهنگی و اجتماعی مؤمن نسبت به دیگران است.

کفیل با اشاره به این نکته که برخی به‌اشتباه «نهی‌ازمنکر» را دخالت در زندگی دیگران تلقی می‌کنند، تصریح کرد: نهی‌ازمنکر، دخالت یا فضولی نیست؛ بلکه دلسوزی برای بنده خدایی است که تحت ولایت شیطان قرار گرفته و انسان می‌خواهد او را از آن مسیر نجات دهد. مؤمن واقعی در کنار نماز و عبادت فردی، نسبت به اقتصاد جامعه و فرهنگ عمومی نیز مسئولیت دارد.

وی در پایان با استناد به وصیت امیرالمؤمنین علی(ع) که فرمودند «امر به معروف و نهی از منکر را ترک نکنید که اگر چنین کنید، اشرار بر شما مسلط می‌شوند و آنگاه دعا کنید و اجابت نشود»، بر لزوم جدی گرفتن این چهار وظیفه برای حفظ جامعه و جلب عنایت الهی تأکید کرد.

