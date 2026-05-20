خشم مردم دیرالزور در پی اظهارات سخیف پدر احمد الشرع/ رئیس دولت موقت سوریه عذرخواهی کرد

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ احمد الشرع، رئیس دولت موقت سوریه، در پی اظهارات پدرش در یک مصاحبه تلویزیونی که منجر به خشم عمومی شد، از مردم استان دیرالزور در شرق سوریه عذرخواهی کرد.

الشرع طی تماس تلفنی با استاندار دیرالزور و چندین چهره برجسته این استان، گفت، "توهینی که به مردم این استان وارد شده قبل از اینکه مردم دیرالزور را ناراحت کند، آنچه اتفاق افتاد ممکن است یک لغزش زبانی یا نتیجه‌ی خارج شدن برخی عبارات از متن مصاحبه بوده باشد، من از طرف پدرم، از مردم استان عذرخواهی می کنم و بر علاقه‌ی عمیق خود به مردم دیرالزور، چه در شهر و چه در حومه تأکید می کنم. "

رئیس دولت موقت سوریه همچنین گفت که بسته‌ای از پروژه‌های عمرانی برای حمایت از استان از جمله بیمارستان‌ها، پل‌ها و سرمایه‌گذاری‌هایی با هدف حرکت چرخه اقتصاد و توسعه درحال آماده سازی است.

از سوی دیگر، حسین الشرع (پدر رئیس دولت موقت سوریه) در صفحه فیسبوک خود توضیحی منتشر کرد و ادعا کرد که اظهارات او در طول فرآیند ویرایش از متن خارج شده است.

وی تأکید کرد که نظراتش به شکاف بین مناطق روستایی و شهری ناشی از سیاست‌های انحصاری قبلی پرداخته و قصد توهین به مردم دیرالزور را نداشته است.

حسین الشرع در مصاحبه‌ای که اخیرا پخش شد، گفته بود: «مردم دیرالزور، کشاورزان این منطقه را عقب‌مانده می‌دانند، اما در واقع، کشاورزان از آن‌ها بهتر هستند.»

او افزود: «وقتی در بغداد درس می‌خواندم، می دیدم که کشاورزان دیرالزور بسیار مهربان‌تر و متمدن‌تر از مردم دیرالزور بودند. مردم دیرالزور گروهی وحشی اند که با صدای بلند صحبت می کنند و تنها چیزی که از آنها می‌شنوید عباراتی مانند «می کُشم و سر می‌برم» است.

....................................

پایان پیام/ 167