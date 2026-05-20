به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در بیانیهای تأکید کرد: اگر تجاوز به ایران تکرار شود جنگ منطقهای که وعده داده شده بود، اینبار به فراتر از منطقه کشیده خواهد شد و ضربات کوبنده ما در جاهایی که تصور آن را ندارید شما را به خاک سیاه خواهد نشاند.
بیانیه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به شرح زیر است:
بسم الله القاسم الجبارین
وَإِن نَّکَثُوا أَیْمَانَهُم مِّن بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِی دِینِکُمْ فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْکُفْرِ إِنَّهُمْ لَا أَیْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ یَنتَهُونَ
ﻭ ﺍﮔﺮ ﭘﻴﻤﺎﻥ ﻫﺎﻳﺸﺎﻥ ﺭﺍ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺗﻌﻬﺪﺷﺎﻥ ﺷﻜﺴﺘﻨﺪ ﻭ ﺩﺭ ﺩﻳﻦ ﺷﻤﺎ ﺯﺑﺎﻥ به طعنه ﻭ ﻋﻴﺐ ﺟﻮﻳﻲ ﮔﺸﻮﺩﻧﺪ، ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺻﻮﺭﺕ ﺑﺎ ﭘﻴﺸﻮﺍﻳﺎﻥ ﻛﻔﺮ ﺑﺠﻨﮕﻴﺪ ﻛﻪ ﺁﻧﺎﻥ ﺭﺍ [ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﻴﻤﺎﻥ ﻫﺎﻳﺸﺎﻥ ] ﻫﻴﭻ ﺗﻌﻬﺪﻱ ﻧﻴﺴﺖ، ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ [ ﺍﺯ ﻃﻌﻨﻪ ﺯﺩﻥ ﻭ ﭘﻴﻤﺎﻥ ﺷﻜﻨﻲ ] ﺑﺎﺯﺍﻳﺴﺘﻨﺪ.
(آیه ١٢ سوره توبه)
دشمن آمریکایی صهیونی که از شکستهای بزرگ و راهبردی مکرر از انقلاب اسلامی درس نگرفته و بار دیگر زبان به تهدید گشوده بداند، اگرچه آنها با تمام تواناییهای دو ارتش که پرهزینهترین ارتشهای جهان هستند به ما حمله کردند اما ما همه ظرفیتهای انقلاب اسلامی را علیه آنان وارد عمل نکردیم، اما اینک اگر تجاوز به ایران تکرار شود جنگ منطقهای که وعده داده شده بود، این بار به فراتر از منطقه کشیده خواهد شد و ضربات کوبنده ما در جاهایی که تصور آن را ندارید شما را به خاک سیاه خواهد نشاند.
ما مرد جنگیم و قدرت ما را در میدان نبرد خواهید دید و نه در بیانیههای توخالی و صفحات مجازی.
و ما النصر الا من عند الله العزیز الحکیم
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی
۳۰/اردیبهشت/۱۴۰۵
..............................
پایان پیام/ 167
نظر شما