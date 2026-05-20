به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) _ ابنا _ در پی حمله مسلحانه به مرکز اسلامی سندیگو که منجر به کشته شدن سه نفر بهعلاوه خودکشی دو جوان مهاجم شد، «شورای علمای شیعه آمریکای شمالی» با صدور بیانیهای، این حادثه را «جنایت ناشی از نفرت» و نشانهای از «رشد سیستماتیک اسلامهراسی در غرب» توصیف کرد. این شورا ضمن ابراز همدردی با خانواده قربانیان، تأکید کرد که این حمله تنها یک حادثه منفرد نبوده، بلکه نتیجه فضای فکری و تبلیغاتی خطرناکی است که طی سالهای اخیر علیه مسلمانان شکل گرفته است.
شورای علمای شیعه آمریکای شمالی همچنین با استناد به گزارشهای نهادهای حقوق مدنی و مؤسسات سیاستگذاری اجتماعی، هشدار داد که تبعیض و اسلامهراسی علیه مسلمانان در کشورهای غربی به روندی ساختاری تبدیل شده و مسلمانان همچنان بیشترین میزان تبعیض مذهبی را در حوزههایی چون اشتغال و تعامل با نهادهای مالی تجربه میکنند. این شورا در بخشی از بیانیه پرسیده است: «چه کسانی این نفرت سمی را در ذهن نوجوانان مهاجم پرورش دادهاند و با چه هدفی؟»
متن کامل بیانیه بدین شرح است:
بیانیه رسمی شورای علمای شیعه آمریکای شمالی درباره جنایت نفرتمحور در مرکز اسلامی سندیگو و افزایش سیستماتیک اسلامهراسی
به نام خداوند بخشنده مهربان
«... و فتنه و آزار، از قتل نیز بزرگتر است.»
قرآن کریم، سوره بقره، آیه ۲۱۷
در آغاز ماه ذیالحجه ــ ماه مقدسی که در آن بر حرمت جان انسانها تأکید شده است ــ جامعه ما در ایالات متحده با خبر تکاندهنده حملهای مسلحانه به افراد بیگناه در مکانی که هم مسجد است و هم مدرسه، شوکه شد. این حادثه در جایی رخ داد که محل عبادت خداوند و محیطی برای آموزش، خودسازی و خدمت به جامعه است و همین امر هیچ تردیدی درباره انگیزههای این جنایت وحشیانه باقی نمیگذارد. متأسفانه، این حادثه بار دیگر نشان داد که شستوشوی مغزی نظاممند و نفرتپراکنی چگونه بسیاری از افراد در غرب را آلوده کرده است.
شورای علمای شیعه آمریکای شمالی عمیقترین مراتب اندوه، تأسف و خشم خود را نسبت به این فاجعه هولناک در مرکز اسلامی سندیگو ابراز میکند. ما صمیمانهترین تسلیتهای خود را به خانوادههای قربانیان بیگناه مسلمان، از جمله نگهبان قهرمان امنیتی و دو تن از کارکنان فداکار مدرسه که در این اقدام بیمعنا و خشونتبار جان خود را از دست دادند، تقدیم میکنیم. از خداوند متعال مسئلت داریم که آرامش ابدی را نصیب آنان گرداند، به خانوادههایشان صبر عطا کند و جامعه آسیبدیده سندیگو را شفا بخشد.
در حالی که سوگوار هستیم، باید همزمان با واقعیت تلخی روبهرو شویم که این حمله در خلأ رخ نداده است. سازمانهای ملی حقوق مدنی و مؤسسات سیاستگذاری اجتماعی گزارش دادهاند که اسلامهراسی و تبعیض ضد مسلمانان بهشدت افزایش یافته و اکنون به روندی ساختاری در سراسر غرب تبدیل شده است. افزون بر این، اطلاعات موجود نشان میدهد که مسلمانان همچنان بیش از هر گروه دیگری در معرض تبعیض مذهبی در سطح اجتماعی قرار دارند، بهویژه هنگام تعامل با مؤسسات مالی و جستوجوی شغل.
در نتیجه این تحولات، دادههای اخیر نشان میدهد که اگرچه حوادث فردی ناشی از نفرت ضد مسلمانان همچنان مسئلهای جدی است، اما ویژگی اصلی وضعیت کنونی، تبعیض نهادی و ساختاری است که اغلب با گفتمان سیاسی خطرناک علیه مسلمانان و سرکوب برخی اشکال بیان و سخن همراه میشود. عاملان ادعایی این جنایت هولناک نوجوان بودهاند. بنابراین باید پرسید: چه کسانی این نفرت سمی را در ذهن آنان کاشتهاند و با چه هدفی؟ چه کسانی این کینه را پرورش دادهاند تا تنها به دلیل مسلمان بودن، به انسانهای بیگناه حمله کنند و خانه عبادت را به خون بیالایند؟
شورای علمای شیعه آمریکای شمالی تنها به محکوم کردن این حمله بسنده نمیکند، بلکه از همه انسانهای آزاده، رهبران دینی و نهادهای مدنی میخواهد صدای خود را بلند کنند. ما باید با صدای رسا بپرسیم این نفرتپراکنی در خدمت چه کسانی است و چگونه اجازه داده میشود که به ابزاری در جامعه ما تبدیل شود. چگونه میتوان تصویری از صلح، دموکراسی و امنیت در این کشور و جهان ارائه کرد، در حالی که شهروندان هنگام آماده شدن برای نماز هدف گلوله قرار میگیرند؟
این شورا قویاً از نیروهای مجری قانون، قانونگذاران و مقامات دولتی میخواهد با تأمل عمیق به این بحران بنگرند و برای مهار همه اشکال نفرتپراکنی، ایجاد پلهای تحمل و گفتوگو، از میان برداشتن تبعیض ساختاری و کانونهای نژادپرستی و نفرت، و متوقف ساختن گفتمانی که پیوسته به محرکی برای قتل و حمله به بیگناهان تبدیل میشود، اقدامات مدبرانه انجام دهند.
اعضای گرامی جامعه اسلامی،
این نخستین بار نیست که با چنین دشواریهای عمیقی مواجه میشویم. این آزمون بخشی از مبارزه مستمری است که بسیاری از ما در جوامع خود با آن روبهرو هستیم و متأسفانه همچنان از سوی برخی عوامل افراطی شعلهور میشود. با این حال، تاریخ استقامت شما را نشان داده است. در ایمان خود ثابتقدم بمانید و با هوشیاری و رعایت مسائل امنیتی، با درایت عمل کنید. اقدامات احتیاطی لازم را انجام دهید و تا حد امکان در تجمعات مذهبی پیش رو، بهویژه نماز عید قربان و مراسمهای آتی، شرکت کنید. بگذارید پاسخ ما به نفرت، وحدت، استقامت و بندگی بیشتر خداوند باشد.
با وجدان، اخلاق والا و پایبندی شما به دانش، با درک عمیق و بهرهگیری از ابزارها و راهبردهای درست، همراه با توکل استوار بر خداوند، از این روزهای تاریک عبور خواهیم کرد. آرامش و قدرت خود را در وعده الهی بیابید که فرمود: «... سرانجام از آنِ پرهیزگاران است.»
قرآن کریم، سوره اعراف، آیه ۱۲۸
