به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ شکایتها درباره تبعیض و نفرتپراکنی علیه مسلمانان در آمریکا همچنان رو به افزایش است و گزارشهای تازه نهادهای حقوق مدنی از گسترش اسلامهراسی در فضای سیاسی و رسانهای این کشور خبر میدهند.
بر اساس تازهترین گزارش شورای روابط آمریکایی-اسلامی موسوم به Council on American-Islamic Relations (CAIR)، موارد ثبتشده مربوط به تبعیض، آزار و حملات کلامی علیه مسلمانان در سراسر آمریکا افزایش یافته و این روند نشاندهنده تداوم فضای اسلامهراسانه در این کشور است.
در همین حال، مرکز مطالعات نفرت سازمانیافته، در گزارشی اعلام کرد ۴۶ مقام منتخب جمهوریخواه بین فوریه ۲۰۲۵ تا مارس ۲۰۲۶ بیش از هزار و ۱۰۰ پست و پیام ضداسلامی در شبکههای اجتماعی منتشر کردهاند. در بخش قابل توجهی از این مطالب، مسلمانان تهدیدی برای «هویت آمریکایی» معرفی شده و تئوریهای توطئه مرتبط با «اجرای شریعت» در آمریکا ترویج شده است.
اندی اوگلز، نماینده جمهوریخواه کنگره آمریکا، در مارس ۲۰۲۶ در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «مسلمانان جایی در جامعه آمریکا ندارند. تکثرگرایی یک دروغ است.» این اظهارات با واکنش گسترده فعالان حقوق مدنی و کاربران شبکههای اجتماعی روبهرو شد.
همچنین تامی تابرویل، سناتور جمهوریخواه آمریکایی، پستی را بازنشر کرد که در آن تصاویر مراسم افطار رمضان برگزارشده توسط زهران مممدانی، شهردار نیویورک، در کنار تصاویر حملات ۱۱ سپتامبر قرار گرفته بود و روی آن نوشته شده بود: «دشمن داخل دروازههاست.»
در نمونهای دیگر، رندی فاین، سیاستمدار جمهوریخواه، پس از آنکه گفت «انتخاب میان سگها و مسلمانان انتخاب دشواری نیست» با موجی از انتقاد و محکومیت روبهرو شد.
فضای ضداسلامی در میان برخی جریانهای محافظهکار آمریکا تنها به اظهارات فردی محدود نمانده است. در ماه مه ۲۰۲۶، گروهی از قانونگذاران جمهوریخواه در کنگره آمریکا نشستی با عنوان «آمریکای بدون شریعت؛ چرا اسلام سیاسی و شریعت با قانون اساسی آمریکا ناسازگار هستند» برگزار کردند؛ نشستی که از سوی نهادهای اسلامی و مدافع حقوق مدنی بهعنوان اقدامی تحریکآمیز و دامنزننده به نفرت مذهبی توصیف شد.
از سوی دیگر، گرگ ابوت، فرماندار جمهوریخواه ایالت تگزاس، ادعاهایی درباره یک پروژه مسکونی متعلق به مسلمانان در نزدیکی دالاس را بازنشر و تقویت کرد؛ ادعاهایی که این مجموعه را بهعنوان «شهر شریعت» معرفی میکرد. این موضوع به سرعت در رسانههای محافظهکار و کارزارهای سیاسی جمهوریخواهان بازتاب یافت و موج تازهای از تبلیغات ضداسلامی را به دنبال داشت.
فعالان حقوق مدنی هشدار دادهاند که عادیسازی چنین ادبیاتی از سوی سیاستمداران آمریکایی میتواند به افزایش تبعیض، تهدید و حملات علیه مسلمانان در جامعه آمریکا منجر شود.
