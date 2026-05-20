به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت‌الاسلام والمسلمین حاج علی اکبری در گردهمایی مجازی نمایندگان ولی فقیه و ائمه جمعه کشور که روز چهارشنبه برگزار شد، ضمن قدردانی از تلاش ائمه جمعه طی ۸۰ روز گذشته، حضور پررنگ میدانی، در کنار امت مبعوث شده و پوشیدن لباس خدمت به مردم شریف را از ویژگی‌های برجسته شبکه امامت جمعه در این ایام دانست.

رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه با گرامیداشت یاد شهیدان رئیسی و آل هاشم و سایر شهدای خدمت گفت: این شهدا هم در زمان حیات، برای امام شهید انقلاب منشاء خیر و برکت بودند و هم بعد از شهادتشان زمینه برکات تازه‌ای را در جامعه ایجاد کردند.

حجت‌الاسلام والمسلمین حاج علی اکبری ادامه داد: شهید رئیسی موفق شد جایگاه خدمت را در جمهوری اسلامی ارتفاع بدهد و انسان غبطه می‌خورد که چطور کسی می‌تواند در چشم و دل امام و امت، تا این حد محبوب باشد. البته در جریان این سفر آسمانی و پرواز، نماینده‌ای از میان ائمه جمعه هم عضویت داشت و شهید آل هاشم، در ساحت خدمتگزاری به مردم، صاحب مکتبی بود که می‌شود به آن مراجعه کرد و آموخت که از چه طریقی و با چه الگویی یک امام جمعه می‌تواند در حوزه مأموریت خودش، برای ولی فقیه زمانش آورده داشته باشد. شهید آل هاشم برای رهبر شهیدمان آورده داشت و توانست بسیاری از اشخاص بریده از نظام را مجدد به آغوش مهر ولایت و امامت بازگرداند.

وی تصریح کرد: این روزها و شب‌ها، بیش از هر وقت دیگری حضور شهدا را احساس می‌کنیم. شهدا پیش برنده و گره‌گشا هستند و خیل عظیمی از آن‌ها، دست در دست فرشتگان، کارها را تمشیت می‌کنند.

رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه، با قدردانی از مجاهدت ائمه جمعه کشور در جریان دفاع مقدس سوم گفت: شبکه امامت جمعه در این ۸۰ روز خوش درخشید و توانست با حضور در میدان و در کنار امت مبعوث شده و با پوشیدن لباس خدمت به مردم، تراز اثربخشی این جایگاه را ارتقاء بدهد، چنانکه ارتباطات صمیمی‌تر شد و مخاطبان جدیدی به برکت خون ثاراللهی امام شهیدمان، به صفوف انقلاب و اسلام پیوستند. از این رو، تدابیر و تلاش‌های برخی از ائمه جمعه، خصوصاً در شهرهای هدف دشمن آمریکایی و صهیونی و مناطق جنگی را باید مستندسازی و روایت کرد.

حجت‌الاسلام والمسلمین حاج علی اکبری در بخش دیگری از این گردهمایی تأکید کرد: سازماندهی رزم داوطلبان پویش ۳۲ میلیونی جانفدا و آموزش‌های نظامی و امداد و نجات، مورد اهتمام بسیج و نهادهای تخصصی مرتبط قرار گرفته و از ائمه جمعه هم انتظار می‌رود در اقصی نقاط کشور، توان و ظرفیت خود را برای توسعه و گسترش این برنامه ضمیمه کنند و ستادهای برگزاری نمازجمعه در فضای مصلی‌ها و به عنوان برنامه جانبی مراسم نمازجمعه، با همراهی عزیزان بسیج و هلال احمر، آموزش های نظامی و امدادی را با هدف الگوسازی و در راستای تقویت فضای حماسی و جهادی جامعه و افزایش تاب آوری در برابر دشمن آمریکایی و صهیونی ارائه نمایند.

