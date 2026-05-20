رئیس شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی:

بازداشت و سرکوب روحانیون بحرین نتیجه‌ای جز شکست ندارد

۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۵ - ۱۹:۰۶
اسدالله بادامچیان با انتقاد از موج جدید بازداشت روحانیون در بحرین، اعلام کرد حکومت این کشور ۴۱ روحانی شیعه را با ادعای ارتباط با ایران و حمایت از تفکر ولایت فقیه بازداشت کرده است که این اقدام تکرار همان سیاست‌های سرکوبگرانه رژیم پهلوی در مواجهه با روحانیت و مردم ایران است.

 به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ اسدالله بادامچیان رئیس شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار ابنا، با اشاره به روند مقابله رژیم پهلوی با روحانیت و مقایسه آن با تحولات کنونی بحرین، اظهار داشت: شاه نمی‌خواست با روحانیت درافتد. پدرش به او سفارش کرده بود که با روحانیت درنیفتد، زیرا می‌دانست روحانیت اسلام، روحانیت مردم است و نمی‌شود مسلمانان را از روحانیت جدا کرد. از همین رو تظاهر به احترام به روحانیت داشت.

وی افزود: نهضت اسلامی، بیداری ملت، استقامت مردم و مبارزات مردمی به رهبری روحانیت، شاه را قدم به قدم به نابودی کشاند. او امام خمینی(ره) را تهدید کرد و در جریان حادثه فیضیه تلاش داشت قم، حوزه، روحانیت و مراجع را مرعوب کند، اما امام با اقتدار ایستاد و در محرم همان سال، شعارهای حمایت از فیضیه و امام خمینی(ره) در سراسر کشور طنین‌انداز شد.

بادامچیان ادامه داد: شاه دیگر بی‌طاقت شد و در ۱۵ خرداد ۱۳۴۲ دستور کشتار عمومی را صادر کرد، اما مردم تسلیم نشدند و شاه در دوراهی مرگ یا تسلیم قرار گرفت و راه نخست را انتخاب کرد.

رئیس شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی تصریح کرد: حمایت‌های آمریکا، انگلیس و صهیونیسم نیز نتوانست رژیم ستمشاهی را حفظ کند. شاه در ۱۴ خرداد ۱۳۴۲ علمای مرکز را که در منزل مرحوم آیت‌الله غروی کاشانی حضور داشتند، دسته‌جمعی بازداشت کرد و همان شب نیز امام خمینی(ره)، آیت‌الله محلاتی از شیراز و مرحوم حاج‌آقا حسن قمی از مشهد را دستگیر و به تهران منتقل کرد.

وی افزود: مردم همچنان در صحنه ماندند و مقاومت کردند، تا جایی که شاه در ماه‌های بعد مجبور شد همه بازداشت‌شدگان را آزاد کند و تنها امام خمینی(ره) را در حصر نگه داشت که در فروردین ۱۳۴۳ ایشان نیز آزاد شدند.

بادامچیان خاطرنشان کرد: دستگیری مجدد امام در ۱۳ آبان ۱۳۴۳ کار را بر شاه سخت‌تر کرد و تبعید امام به ترکیه، آغاز فروپاشی حکومت پهلوی بود.

وی با اشاره به وضعیت بحرین اظهار داشت: حاکم بحرین امروز در مسیر شاه گام برمی‌دارد. استبداد، ظلم، ضدیت با مردم، همدستی با آمریکا و اسرائیل و سرکوب شدید روحانیت و مؤمنان متعهد بحرینی، همان رفتار محمدرضا پهلوی است.

بادامچیان افزود: اخیراً کار به بازداشت روحانیون بحرین رسیده و ۴۱ روحانی بحرینی دستگیر شده‌اند. حکومت بحرین نیز مدعی شده این افراد با ایران و تفکر ولایت فقیه مرتبط هستند و از آنچه تجاوز ایران به بحرین خوانده، حمایت کرده‌اند.

وی ادامه داد: شاه نیز در سال‌های ابتدایی مبارزات ادعا می‌کرد روحانیت و مبارزان ایرانی از جمال عبدالناصر حمایت می‌کنند.

رئیس شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی تصریح کرد: امروز نیز حکومت بحرین مدعی است روحانیت این کشور از ایران حمایت کرده و تفکر ولایت فقیه را ترویج می‌کند.

وی همچنین با اشاره به وضعیت اقتصادی بحرین گفت: شرایط نابسامان اقتصادی و کاهش درآمدهای نفتی، وضعیتی بدتر از دوران محمدرضا شاه را بر مردم بحرین تحمیل خواهد کرد.

بادامچیان تأکید کرد: انقلاب‌هایی که از درون مردم و بر پایه عقیده دینی شکل بگیرند، دیر یا زود به پیروزی قطعی خواهند رسید. جمهوری اسلامی ایران نیز هیچ‌گاه به دنبال سلطه‌طلبی و کشورگشایی نبوده و نیست.

وی خاطرنشان کرد: حاکم بحرین باید بداند مردم این کشور، او و اربابانش ترامپ و نتانیاهو را دشمن بحرین و دشمن خود می‌دانند.

بادامچیان در پایان گفت: هر جا مردم به این نتیجه برسند، خودجوش راه رهایی از ظلم را پیدا می‌کنند. مردم بحرین نیز در همین مسیر حرکت می‌کنند و فتح و پیروزی از سوی خدای قاصم‌الجبارین خواهد بود.

