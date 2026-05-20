احضار و بازداشت شماری از شیعیان بحرین به دلیل حضور در مراسم سالروز شهادت امام جواد(ع)

به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) _ ابنا _ براساس گزارشهای منتشرشده، مقامهای بحرینی در پی برگزاری مراسم عزاداری سالروز شهادت امام جواد(ع)، صدها شهروند شیعه را برای رسیدگی قضایی و بازجویی به دادگاه احضار کردهاند.
در همین راستا، منابع محلی اعلام کردند رئیس یکی از هیاتهای مذهبی در منطقه «مقابه» پس از احضار توسط نهادهای امنیتی بازداشت شده است.
گفته میشود این اقدام در ارتباط با برگزاری مراسم و آیینهای عزاداری مرتبط با سالروز شهادت امام جواد(ع) صورت گرفته است.
گزارشها همچنین حاکی است که با وجود محدودیتها و تصمیم وزارت کشور بحرین درباره ممنوعیت برگزاری دستههای عزاداری خارج از حسینیهها و مراکز مذهبی، گروههایی از شهروندان شیعه اقدام به برگزاری مراسم و حرکت دستههای عزاداری در برخی مناطق کردهاند.
این تحولات در شرایطی رخ میدهد که حکومت بحرین سیاست سرکوب شیعیان را دنبال میکند و موضوع برگزاری مناسک و مراسم مذهبی شیعیان در بحرین طی سالهای گذشته بارها به یکی از محورهای اختلاف میان معترضان و حکومت این کشور تبدیل شده است.
با این حال، تاکنون مقامهای رسمی بحرین جزئیات بیشتری درباره تعداد بازداشتشدگان یا اتهامهای مطرحشده منتشر نکردهاند.
