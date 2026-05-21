احضار کاردار رژیم صهیونیستی به وزارت خارجه انگلیس

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ بریتانیا می‌گوید که کاردار رژیم صهیونیستی را به دلیل ویدئویی که توسط ایتامار بن گویر، وزیر امنیت داخلی رژیم صهیونیستی منتشر شده، احضار کرده است. در این ویدیو، بن گویر فعالان بازداشت‌شده یک ناوگان حامی فلسطین را که قصد شکستن محاصره دریایی غزه را داشتند و زانو زده و دست و پا بسته بودند، مورد تمسخر قرار می‌دهد.

وزارت امور خارجه بریتانیا در بیانیه‌ای می‌گوید: «این رفتار، اساسی‌ترین استانداردهای احترام و عزت مردم را نقض می‌کند. ما همچنین عمیقاً نگران شرایط بازداشت به تصویر کشیده شده هستیم و از مقامات اسرائیلی توضیح خواسته‌ایم. ما تعهدات آنها را برای حفاظت از حقوق همه افراد درگیر روشن کرده‌ایم.»

وزارت امور خارجه انگلیس همچنین می‌گوید که با چندین تبعه بریتانیایی که در ناوگان حامی فلسطین حضور داشتند، در تماس است و آماده ارائه پشتیبانی کنسولی است.

پیش از این هم وزیر امور خارجه لهستان اعلام کرد که کاردار رژیم صهیونیستی را به دلیل بازداشت فعالان، از جمله شهروندان لهستانی، احضار کرده و خواستار آزادی فوری آنها و عذرخواهی تل‌آویو شده است.

این احضار پس از آن صورت می‌گیرد که استرالیا و نیوزیلند هم اعلام کردند که سفرای رژیم صهیونیستی را به دلیل رفتار زشت و نامناسب رژیم صهیونیستی با فعالان بازداشت‌شده ناوگان الصمود احضار خواهند کرد.

ویدیویی که «ایتامار بن گویر» وزیر امنیت داخلی رژیم صهیونیستی روز چهارشنبه از نحوه بازداشت و برخورد با فعالان حامی فلسطین منتشر کرد، موجی از محکومیت‌ها را در پی داشت. در این ویدیو، فعالان این ناوگان با دست‌ها، پاها و چشم‌های بسته وادار شده بودند که روی زمین زانو زده و سرهایشان را هم روی زمین بگذارند. این ویدیو واکنش‌های گسترده‌ای را در داخل اراضی اشغالی و سراسر جهان داشت و به دنبال انتشار آن موجی از خشم عمومی و احضارهای دیپلماتیک به راه افتاد.

در بحبوحه اعتراضات و محکومیت‌ها، سخنگوی وزیر امور خارجه لهستان می‌گوید، پس از خشم عمومی در ورشو بر سر بازداشت فعالان ناوگان غزه، وزیر امور خارجه این کشور از وزارت کشور درخواست کرده است که ایتامار بن گویر، وزیر امنیت داخلی راست افراطی، را از ورود به این کشور منع کند.

ماچی وویور، سخنگوی وزارت امور خارجه لهستان به خبرنگاران گفت: «وزیر (رادوسلاو سیکورسکی) تصمیم گرفت از وزارت کشور بخواهد که به دلیل اقدامات بن گویر، ورود او به جمهوری لهستان را ممنوع کند.»

.............

پایان پیام/ ۲۱۸

