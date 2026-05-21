بازگشت ۳۰۷ تن از زندانیان افغان از پاکستان

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ وزارت امور مهاجرین و بازگشتکنندگان حکومت طالبان اعلام کرد که در هفته جاری، ۳۰۷ تن از شهروندان افغان که در زندانهای پاکستان محبوس بودند، آزاد شده و به کشور بازگشتهاند.
در گزارش این وزارت خانه تأکید شده که از این تعداد ۲۶۸ تن از طریق گذرگاه مرزی تورخم و ۳۹ تن از طریق گذرگاه سپینبولدک وارد خاک افغانستان شدند.
وزارت امور مهاجرین خاطرنشان ساخت این بازگشتکنندگان شامل خانوادهها و افراد مجرد هستند که به دلیل فقدان اسناد اقامتی معتبر در پاکستان بازداشت شده بودند.
بر اساس خبرنامه وزارت، این شهروندان پس از ثبتنام در ریاستهای امور مهاجرین استانهای مرزی، کمکهای اولیه و مساعدتهای لازم را دریافت کرده و جهت بازگشت به خانوادههایشان، به مناطق اصلی سکونت خود منتقل شدند.
گفتنی است، این روند بخشی از دستگیری و اخراج مداوم شهروندان افغان از پاکستان به دلیل مسائل اقامتی و درگیریهای اخیر این کشور با طالبان است.
