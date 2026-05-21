فراخوان بخش «لوح علوی» از جشنواره «روایت علوی» منتشر شد

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ فراخوان جشنواره ملی «روایت علوی» در سه بخش «نقل علوی»، «شعر علوی» و «لوح علوی» به همت دبیرخانه این جشنواره منتشر شد.



این جشنواره با هدف ترویج جریان هنر شیعی – انقلابی با محوریت فضائل امیرالمؤمنین حضرت علی(ع) در قالب‌های هنری و با همکاری معاونت فرهنگی و هنری ستاد هماهنگی کانون‌های مساجد کشور به مناسبت عید غدیر برگزار می‌شود.



در ادامه به معرفی فراخوان بخش «لوح علوی» را می‌خوانید:

این بخش به آثار تصویر سازی هنری در قالب های نگارگری و تصویرسازی،تصویر سازی دیجیتال و تصویرسازی با هوش مصنوعی با محوریت مضامین علوی از دو منظر اصالت تاریخی و غدیر انقلاب اختصاص دارد.

شرکت‌کنندگان می‌توانند آثار خود را با الهام از آموزه‌های تاریخی ارائه شده در بخش محتوی در سایت جشنواره ارائه کنند.

آثار ارسالی پس از بررسی و طی مراحل ارزیابی توسط هیئت انتخاب، به مرحله اجرای نهایی راه خواهند یافت و در برنامه‌های جشنواره ارائه می‌شوند.

از تمامی هنرمندان و علاقه‌مندان دعوت می‌شود آثار خود را تا تاریخ 10 خرداد سال جاری مطابق با شرایط اعلام‌شده در فراخوان، از طریق سامانه، به دبیرخانه جشنواره «روایت علوی» ارسال کنند.

گفتنی است: علاقه مندان برای دریافت اطلاعات تکمیلی شامل شرایط حضور، نحوه ارسال آثار، متون پژوهشی و زمان‌بندی جشنواره به آدرس www.revayatalavi.ir مراجعه کنند.

