فراخوان بخش «لوح علوی» از جشنواره «روایت علوی» منتشر شد

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ فراخوان جشنواره ملی «روایت علوی» در سه بخش «نقل علوی»، «شعر علوی» و «لوح علوی» به همت دبیرخانه این جشنواره منتشر شد.
این جشنواره با هدف ترویج جریان هنر شیعی – انقلابی با محوریت فضائل امیرالمؤمنین حضرت علی(ع) در قالبهای هنری و با همکاری معاونت فرهنگی و هنری ستاد هماهنگی کانونهای مساجد کشور به مناسبت عید غدیر برگزار میشود.
در ادامه به معرفی فراخوان بخش «لوح علوی» را میخوانید:
این بخش به آثار تصویر سازی هنری در قالب های نگارگری و تصویرسازی،تصویر سازی دیجیتال و تصویرسازی با هوش مصنوعی با محوریت مضامین علوی از دو منظر اصالت تاریخی و غدیر انقلاب اختصاص دارد.
شرکتکنندگان میتوانند آثار خود را با الهام از آموزههای تاریخی ارائه شده در بخش محتوی در سایت جشنواره ارائه کنند.
آثار ارسالی پس از بررسی و طی مراحل ارزیابی توسط هیئت انتخاب، به مرحله اجرای نهایی راه خواهند یافت و در برنامههای جشنواره ارائه میشوند.
از تمامی هنرمندان و علاقهمندان دعوت میشود آثار خود را تا تاریخ 10 خرداد سال جاری مطابق با شرایط اعلامشده در فراخوان، از طریق سامانه، به دبیرخانه جشنواره «روایت علوی» ارسال کنند.
گفتنی است: علاقه مندان برای دریافت اطلاعات تکمیلی شامل شرایط حضور، نحوه ارسال آثار، متون پژوهشی و زمانبندی جشنواره به آدرس www.revayatalavi.ir مراجعه کنند.
