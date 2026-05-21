به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ حجتالاسلام والمسلمین حمیدرضا اربابسلیمانی معاون قرآن و عترت وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با اشاره به تلاشهای معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در برگزاری این دوره از نمایشگاه کتاب از برگزارکنندگان این رویداد قدردانی کرد و گفت: راهاندازی هفتمین نمایشگاه مجازی کتاب تهران در شرایط فعلی کشور، تصمیمی هوشمندانه و بهموقع بود که به حمدالله با استقبال گسترده مردم نیز همراه شده است. آمار حضور مخاطبان قابل توجه است و این آمار لحظه به لحظه در حال افزایش است.
وی با تأکید بر تنوع عناوین ارائهشده در نمایشگاه مجازی کتاب هفتم افزود: گستردگی و تنوع کتابها به گونهای است که افراد با هر سلیقه و ذائقهای میتوانند از این نمایشگاه بهرهمند شوند. این ویژگی، یکی از نقاط قوت مهم نمایشگاه مجازی کتاب تهران به شمار میرود.
اربابسلیمانی تحقق عدالت فرهنگی را از مهمترین دستاوردهای این رویداد دانست و ادامه داد: در این حرکت فرهنگی، جلوهای روشن از عدالت فرهنگی مشاهده میشود؛ بهگونهای که فردی از دورترین روستاهای کشور همانند شهروندان کلانشهرها میتواند از ظرفیتهای نمایشگاه کتاب استفاده کند. هر فردی با داشتن کد ملی میتواند از این امکان بهرهمند شود؛ این برابری در دسترسی از روستا تا شهر و از شهرهای کوچک تا کلانشهرها، شایسته تقدیر است.
معاون قرآن و عترت وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با بیان اینکه فعالیتهای فرهنگی تعطیلبردار نیست، عنوان کرد: همانگونه که اذان معنوی مساجد تعطیلبردار نیست اذان فرهنگی نیز نباید تعطیل شود. نمایشگاه کتاب باید در هر شرایطی برگزار شود، زیرا علاقهمندان این حوزه بسیارند و هر سال در فصل بهار مشتاق تجربه «بهار کتاب» و آشنایی با آثار جدید هستند. امیدواریم این حرکت ارزشمند منشأ خیر و برکت برای جامعه باشد، چرا که جامعهای که با کتاب مأنوس است از بسیاری آسیبهای اجتماعی در امان خواهد بود.
حجتالاسلام والمسلمین حمیدرضا اربابسلیمانی اقدامات بخش اطلاعرسانی هفتمین نمایشگاه مجازی کتاب تهران را رضایتبخش ارزیابی کرد و گفت: فرآیند اطلاعرسانی این دوره از نمایشگاه مناسب بوده و بر اساس بازخوردهای دریافتی میزان رضایت قابل توجه است.
هفتمین نمایشگاه مجازی کتاب تهران از بیستوششم اردیبهشت تا دوم خرداد (۱۴۰۵) با شعار «بخوانیم برای ایران» در نشانی book.icfi.ir برگزار میشود.
.............
پایان پیام/ ۲۱۸
نظر شما