به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ نشست علمی «بر بلندای اندیشه» به مناسبت هفته جمعیت با ارئه حجت الاسلام والمسلمین سید مفید حسینی کوهساری، معاون بینالملل حوزههای علمیه، و با همت کمیته بانوان قرارگاه بلاغ مبین به میزبانی خبرگزاری ابنا، صبح امروز برگزار شد.
معاون بینالملل حوزه در این نشست با تبیین چهار هدفگذاری راهبردی رهبر انقلاب برای مقوله جمعیت، تأکید کرد که جمعیت نه تنها تأمینکننده «آینده روشن» و لازمه دستیابی به «قدرت بزرگ جهانی» است، بلکه پیششرط جهشهای راهبردی و گامی بلند در مسیر خلق «تمدن نوین اسلامی» محسوب میشود.
حجت الاسلام حسینی کوهساری خاطرنشان کرد که نگاه به جمعیت نباید صرفاً واکنشی به آسیبها یا کاستیهای گذشته باشد؛ بلکه باید با رویکردی آیندهنگرانه و در تراز تمدنی به این موضوع نگریست؛ جمعیت، موتور محرکه هرگونه نقشآفرینی بزرگ در مناسبات بینالمللی است و بدون داشتن یک توده جمعیتی جوان و پویا، رسیدن به قلههای قدرت جهانی غیرممکن خواهد بود.
فراتر از آمار؛ جمعیت به مثابه عنصر سختافزاری و نرمافزاری تمدن
در تحلیل مبانی تمدنسازی، معاون بینالملل حوزههای علمیه جمعیت را به دو بعد تقسیم کرد: بعد سختافزاری که شامل تأمین نیروی انسانی برای اقتصاد، فناوری و قدرت نظامی است؛ و بعد نرمافزاری که به حاملان ارزشها، دین، هنر و باورها بازمیگردد. وی تأکید کرد که هیچ تمدنی بدون مرجعیت علمی و ثروت حاصل از نیروی کار متخصص، نمیتواند به اقتدار دست یابد.
تفاوت بنیادین نگاه اسلامی و غربی به جمعیت در بعد نرمافزاری مشهود است. در حالی که در غرب، جمعیت گاهی عاملی تضعیفکننده برای خانواده تلقی میشود، در تمدن نوین اسلامی، جمعیت به عنوان عنصر قوامبخش و حمایتکننده نهاد خانواده نگریسته میشود. این نگاه ریشه در کرامت انسانی و ظرفیتهای فطری هر فرد دارد که در فرآیندهای جامعهسازی و نظامسازی نقش ایفا میکند.
جابجایی قدرت در جهان؛ بحران سالخوردگی در کمین مدعیان
حجتالاسلام والمسلمین حسینی کوهساری با تحلیل وضعیت قدرتهای فعلی جهان، از «رقابت پیران و جوانان» به عنوان چالش جدید بینالمللی یاد کردند. وی به طور خاص به وضعیت چین اشاره کرد که به دلیل سیاستهای افراطی تکفرزندی در گذشته، اکنون با تهدید بزرگ سالخوردگی مواجه است و ممکن است در آینده مجبور شود بخش عظیمی از توان اقتصادی خود را صرف تأمین جمعیت پیر کند که این امر، قدرت جهانی او را کاهش خواهد داد.
معاون بین الملل حوزههای علمیه افزود: در مقابل، کشورهایی همچون هند، برزیل و نیجریه به دلیل رشد متوازن جمعیتی در دهههای آینده، فرصتهای جدیدی برای ارتقای وزن خود در موازنه قدرت خواهند داشت؛ این تحلیل نشان میدهد که کشورهایی مانند روسیه، ژاپن، کره و حتی آمریکا با چالشهای جدی در زمینه نیروی کار مواجهاند و ناچار به پذیرش مهاجران هستند که خود چالشهای هویتی جدیدی برای آنها ایجاد میکند.
تهاجم به مبانی غرب؛ از بنبست «ایسم»ها تا انزوای انسانی
وی با نقد جدی سبک زندگی غربی، ریشه بحرانهای جمعیتی را در «ایسم»هایی چون لیبرالیسم، فردگرایی و سکولاریسم دانست و اظهار داشت تمدن غرب با دستکاری در تعریف خانواده و ترویج مفاهیمی چون ازدواج با حیوانات یا اشیا، بشر را به سوی انزوای اجتماعی، تنهایی مفرط و افسردگی کشانده است.
حجتالاسلام والمسلمین حسینی کوهساری تأکید کرد که ما در موضوع زن و خانواده، نه متهم، بلکه «شاکی» هستیم و باید به جای انفعال، به مبانی فکری غرب حمله کنیم. غرب امروزه از طریق نهادهای بینالمللی و اسنادی مانند «سند ۲۰۳۰»، به دنبال تحمیل یک اقدام سیستماتیک و نظامیافته برای تغییر سبک زندگی جهانی است که مقابله با آن نیازمند تدوین اسناد بالادستی بومی نظیر سند تحول آموزش و پرورش است.
پنجره جمعیتی جهان اسلام؛ فرصتی بینظیر در گلوگاههای استراتژیک
بخش مهمی از اظهارات حجتالاسلام والمسلمین حسینی کوهساری به ظرفیتهای جهان اسلام اختصاص داشت و تصریح شد امروزه مسلمانان با بیش از ۲ میلیارد نفر جمعیت (یکچهارم جمعیت جهان)، سریعترین نرخ رشد را در میان ادیان و مناطق جغرافیایی دارا هستند. این جمعیت نه تنها در ۵۱ کشور اسلامی اکثریت دارند، بلکه به عنوان اقلیتهای متخصص و مؤثر (مانند ۳ میلیون متخصص مسلمان در آمریکا) در سراسر دنیا پراکندهاند.
وی در ادامه افزود: نکته استراتژیک این است که جمعیت مسلمانان در حیاتیترین نقاط جغرافیایی جهان نظیر تنگه هرمز، کانال سوئز و بابالمندب مستقر هستند که نبض تجارت و امنیت دنیا را در دست دارند؛ این «مزیت مطلق» جغرافیایی و دینی، دنیای اسلام را در یک موقعیت تاریخی برای جهش به سوی تمدنسازی قرار داده است که هیچ رقیب دیگری از آن برخوردار نیست.
نسلکشی آگاهانه در غزه و میناب
حجتالاسلام حسینی کوهساری در ادامه با تأکید بر اینکه دشمن با هدف قرار دادن آگاهانه کودکان و دانشآموزان در وقایعی نظیر حمله به مدرسه «میناب» و کشتار وسیع نسل جدید در غزه و لبنان، به دنبال یک «نسلکشی کامل» با هدف تضعیف نسل شیعه و اسلامی است که قرار است تمدن نوین اسلامی را گسترش داده و جهانی کند، اظهار داشت: این جنایات سیستماتیک دقیقاً کسانی را نشانه گرفته است که قرار بود آیندهسازان و فرزندآوران نسل آتی کشور باشند؛ چرا که دشمن به خوبی درک کرده است که اقتدار، امنیت و تمدنسازی در گرو داشتن جمعیتی فراوان و پویاست [۲]. از این منظر، حمله به مدارس و زایشگاهها نه یک اتفاق تصادفی، بلکه بخشی از یک جنگ تمدنی و شناختی برای قطع کردن ریشههای انسانی تمدن اسلامی و جلوگیری از شکلگیری قدرت بزرگ جهانی مسلمانان است که در تناقض آشکار با شعارهای دروغین غرب در دفاع از حقوق بشر و کودک قرار دارد
ایران به مثابه الگوی امت؛ ضرورت عبور از پارادایم کمیت به کیفیت
معاون بینالملل حوزههای علمیه با ذکر خاطرهای از سفر به یکی از کشورهای اسلامی، بیان کردند که در آنجا شیعیان به اشتباه با الگوگیری از شعار قدیمی «فرزند کمتر» در ایران، نسل خود را محدود کرده بودند و در پاسخ به اعتراض، ایران را الگوی خود میدانستند. وی تأکید کرد که ما چه بخواهیم و چه نخواهیم، برای دنیای اسلام الهامبخش هستیم و باید با شتاب، این مشکل را در درون خود حل کنیم.
حجتالاسلام والمسلمین حسینی کوهساری در بخش پایان صحبتهایش اظهار داشت در نهایت، راهبرد تمدنی ایران باید بر تغییر پارادایم از «کمیت به کیفیت»، تقویت هویتهای ملی و امتی، و فعالسازی دیپلماسی نخبگان متمرکز شود. اگر جمعیت انبوه دنیای اسلام به درستی هدایت نشود، به جای فرصت، میتواند به بحرانهایی چون فقر، بیکاری و مهاجرت نخبگان تبدیل شود؛ لذا سهم جمعیت در جهاد تبیین و جهاد اقتصادی باید به دقت تعریف گردد تا ایران به عنوان کانون تمدن نوین اسلامی، وزن کشورهایی چون اندونزی، پاکستان و مصر را در یک جبهه واحد هماهنگ کند.
