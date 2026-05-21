به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ افزایش خشم در سراسر اروپا نسبت به نحوه برخورد رژیم اسرائیل با فعالان بازداشتشده در ناوگان جهانی «الصمود» به مقصد غزه، موج تازهای از درخواستها در میان قانونگذاران اروپایی برای اعمال تحریمها و تعلیق توافق اتحادیه اروپا و رژیم اسرائیل ایجاد کرده است.
ایتامار بنگویر، وزیر امنیت داخلی رژیم اسرائیل، روز چهارشنبه (۳۰ اردیبهشت) ویدیویی در شبکههای اجتماعی منتشر کرد که در آن با فعالان حامی فلسطین که دستبسته و مجبور به زانو زدن شده بودند و پس از بازداشت توسط نیروهای اسرائیلی در آبهای بینالمللی نگهداری میشدند، رفتار تمسخرآمیز نشان میداد. انتشار این ویدیوی یکدقیقهای واکنشهای گسترده و خشم داخلی و بینالمللی را برانگیخت.
درخواست قانونگذاران اروپایی برای تحریم
شماری از اعضای پارلمان اروپا در گفتوگو با خبرگزاری آناتولی اعلام کردند این رویداد نهتنها نشاندهنده بدرفتاری با فعالان انسانی و شهروندان اتحادیه اروپا است، بلکه بازتابدهنده الگویی گستردهتر از مصونیت رژیم اسرائیل است که اکنون نیازمند واکنش سیاسی از سوی بروکسل است.
بیلی کلهر: اسرائیل یک دولت افراطی و نژادپرست است
بیلی کلهر، عضو پارلمان اروپا از ایرلند، گفت: بیپرده بگویم. دولت اسرائیل تحت رهبری نتانیاهو و بنگویر، یک دولت افراطی و نژادپرست است. آنها علیه مردم فلسطین اقداماتی وحشیانه انجام میدهند که ناقض حقوق بینالملل بشردوستانه است.
وی افزود: آنچه بر سر شهروندان ایرلندی، اروپایی و دیگر کشورها میآید وحشتناک است. دیگر اسرائیل باید چه کاری انجام دهد تا رهبری اتحادیه اروپا با تحریمها واکنش نشان دهد و از حقوق بینالملل دفاع کند؟
ماتیاز نمک: نیازمند واکنش قویتر اروپا هستیم
ماتیاز نمک، قانونگذار اسلوونی نیز درخواستهای مشابهی مطرح کرد. او ویدیوی منتشرشده از بنگویر را نشانه سیاستی نظاممند دانست که به گفته او نیازمند واکنش قویتر اروپا است.
بری اندروز، عضو پارلمان اروپا از ایرلند، نیز خواستار اقدام مستقیم علیه بنگویر شد و پرسید: چرا برخی پایتختهای اروپایی همچنان با اقدامات تنبیهی مخالفت میکنند؟
وی عنوان کرد: اتحادیه اروپا باید همین حالا وزیر بنگویر را تحریم کند و توافق همکاری اتحادیه اروپا و اسرائیل را تعلیق کند. تا چه زمانی برلین و رم میتوانند مانع اقدام اتحادیه اروپا شوند؟ روشن است که نسلکشی در حال وقوع است و جنایات جنگی بیپایان و بیشرمانه ادامه دارد.
جزئیات بازداشت فعالان ناوگان الصمود
نیروهای اسرائیلی روز دوشنبه (۲۸ اردیبهشت) ماموریت امدادی ناوگان جهانی «الصمود» را در آبهای بینالمللی متوقف کرده و تمام فعالان حاضر در آن را بازداشت کردند.
