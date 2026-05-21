به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ محمد اسحاق دار وزیر امور خارجه پاکستان عصر پنجشنبه در پیامی اظهار کرد: ما تمام تلاش خود را میکنیم تا واشنگتن و تهران را بهعنوان میانجی برای دستیابی به توافق صلح گرد هم آوریم.
وزیر خارجه پاکستان تأکید کرد که اسلامآباد به ایفای نقش خود ادامه خواهد داد.
پاکستان میزبان دور اول مذاکرات میان واشنگتن و تهران در ۲۳ فروردین بود، اما این مذاکرات به توافقی برای پایان دادن به جنگ منجر نشد. این مذاکرات پس از آتشبس دو هفتهای به میانجیگری پاکستان انجام شد که بعداً تمدید گردید.
از آن زمان، دو طرف پیشنهادها و راهکارهای متقابلی را مبادله کردهاند تا زمینه مشترکی برای ازسرگیری مذاکرات به منظور پایان دادن به این جنگ پیدا کنند.
