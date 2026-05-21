به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ نشست خبری مقاومت و پایداری ظهر امروز پنج‌شنبه (۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵) با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین «حسین رفیعی» رئیس قرارگاه جنگ ترکیبی بلاغ مبین و معاون تبلیغ و امور فرهنگی حوزه های علمیه به مناسبت قرار گرفتن در آستانه چهارم خرداد روز ملی مقاومت و پایداری در مجتمع آموزشی پژوهشی تبلیغ حوزه‌های علمیه قم برگزار شد.

رفیعی در این نشست، با اشاره به پایداری مردم ایران اظهار کرد: استقامت و ایستادگی مردم ایران در برابر دشمن، نظیر ندارد. تنها راه در مقابل دشمن، مقاومت است. اقتصاد مقاومتی یکی از ابعاد مقاومت است. اقتصاد مقاومتی با تکیه بر دانش و تلوید داخلی، ممکن است و این اقتصاد می تواند به استحکام درونی، منجر شود.

رئیس قرارگاه جنگ ترکیبی بلاغ مبین در ادامه، ملت شریف ایران را ملت با بصیرت و بیداری دانست و تصریح کرد: ملت ایران به فتنه گران پاسخ محکم می زند و اجازه نمی دهند که فتنه گران اراده این ملت را سست کنند. دشمن با جنگ رسانه ای به دنبال فشار آوردن به ملت ایران، اما این ملت هوشیار است و سر اصول خود، پافشاری می کند، همان گونه که مجلس خبرگان رهبری در سخت ترین شرایط در زیر آتش دشمن، سومین رهبر جمهوری اسلامی ایران را انتخاب کردند.

معاون تبلیغ و امور فرهنگی حوزه های علمیه افزود: با مقاومت، دشمن را شکست می دهیم و راه رسیدن به قله و پیروزی تنها مقاومت است. یکی از ابتکارات آیت الله اعرافی مدیر حوزه های علمیه پس از شروع جنگ 12 روزه، تشکیل قرارگاه عملیاتی بلاغ مبین با حضور تمام نهادهای حوزوی بود، این قرارگاه وظیفه هماهنگ سازی نهادهای حوزوی در عرصه ملی و بین المللی را دارد. قرارگاه به دنبال کنش گری و هم افزایی نهادهای مختلف حوزوی است. قرارگاه بلاغ مبین دارای کمیته های مختلف در زمینه رسانه و آموزش و نظارت است.

رفیعی با اشاره به حضور مبلغان حوزوی در میدان اظهار کرد: ارزیابی عملکرد 25 هزار تن از مبلغان در طول جنگ تحمیلی سوم مورد بررسی کمیته نظارت قرارگاه بلاغ مبین صورت گرفت. این قرارگاه همکاری نزدیکی با وزارت آموزش و پرورش دارد که این همکاری تنگاتنگ موجب ایجاد ظرفیت های جدید برای کنشگری مبلغان حوزوی شد. قرارگاه بلاغ مبین از آغاز جنگ تحمیلی سوم به صورت روزانه، کارها را پیش برد و این قرارگاه امتداد استانی دارد.

او ادامه داد: آینده پژوهی پساجنگ توسط قرارگاه بلاغ مبین، صورت گرفت و کارگروهی در این خصوص در این قرارگاه، تشکیل شد. مجله موکب به صورت روزانه توسط قرارگاه در اخیار مبلغین صورت می گیرد. در جنگ سوم تحمیلی علاوه بر 40 هزار مبلغ میدانی، حدود 18 هزار نفر از مبلغان ثابت و مستقر هم در فعالیت های تبلیغی در شهرها و روستاها مشارکت داشتند. امروزه برادران و خواهران طلبه در وسط میدان هستند. کمیته فضای مجازی قرارگاه بلاغ مبین به صورت شبانه روزی، فعال است و تولیدات این کمیته در شبکه های اجتماعی، بازدیدهای میلیونی داشته است. همچنین کمیته بین الملل قرارگاه نیز با موسسات و تشکل های مختلف در عرصه بین الملل، ارتباط دارد و نامه نگاری هایی را با رهبران ادیان انجام داده است.

رئیس قرارگاه جنگ ترکیبی بلاغ مبین با بیان این که حوزه های علمیه در جنگ رمضان، پیشران بودند، خاطرنشان کرد: درس های حوزه های علمیه در طول این جنگ، تعطیل شد تا طلاب در میدان باشند. همچنین مساجد با رهبری قرارگاه مسجد، میدان دار تحرکات در محلات در جنگ رمضان شدند.

