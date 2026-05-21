به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ شیخ ابراهیم زکزاکی، رهبر حرکت اسلامی نیجریه، در مراسم اختتامیه همایش جوانان «سادات» جنبش اسلامی که در محل اقامت وی در شهر ابوجا برگزار شد، با اشاره به فضیلت‌های ماه ذی‌الحجه، این ماه را سرشار از رخدادهای مهم در تاریخ اسلام توصیف کرد.

ازدواج حضرت علی(ع) و فاطمه(س) الگویی برای شیوه صحیح ازدواج

وی در بخشی از سخنان خود به ازدواج حضرت امیرالمؤمنین امام علی(ع) و حضرت فاطمه زهرا(س) اشاره کرد و آن را الگویی برای شیوه صحیح ازدواج در اسلام دانست.

فلسفه قربانی؛ روح ایثار و فداکاری

شیخ زکزاکی همچنین با اشاره به ماجرای قربانی حضرت ابراهیم(ع) و آمادگی آن حضرت برای قربانی کردن فرزندش حضرت اسماعیل(ع) در راه خدا، اظهار داشت: فلسفه قربانی در حقیقت بیانگر روح ایثار و فداکاری است.

وی افزود: قربانی امروز ما این است که انسان عزم خود را برای فدا کردن هر آنچه در اختیار دارد در راه دین الهی جزم کند.

اهل‌بیت(ع) برگزیده الهی؛ پیروی از آنان مسیر نجات است

رهبر جنبش اسلامی نیجریه در ادامه با تأکید بر جایگاه والای اهل‌بیت(ع) تصریح کرد: اهل‌بیت(ع) به حکمت الهی برگزیده شده‌اند و پیروی از آنان مسیر نجات است.

هشدار نسبت به ریشه‌های حسادت؛ از ابلیس تا یهود

وی با هشدار نسبت به ریشه‌های حسادت در تاریخ گفت: هنگامی که خداوند برای کسی مقام و جایگاهی قرار می‌دهد، مخالفت با آن می‌تواند انسان را به سرنوشت ابلیس دچار کند. همان‌گونه که در تاریخ، برخی از یهودیان به دلیل آنکه پیامبر اسلام(ص) از آنان نبود به ایشان حسادت کردند و ابلیس نیز به سبب حسادت نسبت به حضرت آدم(ع) به هلاکت افتاد.

محبت به اهل‌بیت(ع) شعار نیست، عمل است

شیخ زکزاکی در پایان با خطاب قرار دادن جوانان تأکید کرد: محبت به اهل‌بیت(ع) تنها یک شعار نیست، بلکه عملی است که انسان باید در آن، جان خود را تسلیم راه آنان کرده و در عمل از سیره آنان پیروی کند.

.

.........

پایان پیام