ایران اتهامات آمریکا در مورد حمله پهپادی به نیروگاه باراکه امارات را رد کرد

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل متحد در نامه ای به دبیر کل سازمان ملل و رئیس شورای امنیت، اتهامات بی اساس آمریکا درباره حمله پهپادی به نیروگاه باراکه امارات متحده عربی را رد کرد.
امیر سعید ایروانی در نامه ای به آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد و فو کونگ، رئیس دوره ای شورای امنیت، به اظهارات نماینده ایالات متحده در نشست ۱۰۱۵۳ شورای امنیت (۱۹ مه ۲۰۲۶) درباره «وضعیت خاورمیانه» قاطعانه پاسخ داد.
سفیر جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل در این نامه آورده است: «ایران خود قربانی حملات و تجاوزات ایالات متحده و رژیم صهیونیستی به تأسیسات هستهای صلحآمیز تحت نظارت آژانس بینالمللی انرژی اتمی بوده است.»
ایروانی افزود: هرگونه حمله یا تهدید علیه تأسیسات هستهای صلحآمیز، نقض آشکار حقوق بینالملل، منشور سازمان ملل، اساسنامه آژانس و قطعنامههای آن است و عواقب انسانی، زیستمحیطی و رادیولوژیکی فاجعهباری به همراه خواهد داشت.
سفیر ایران در سازمان ملل با اشاره به تناقض آشکار موضع آمریکا گفت: «ایالات متحده آمریکا، تنها کشوری که تاکنون از سلاح هستهای استفاده کرده، به همراه رژیم صهیونیستی طی دو جنگ غیرقانونی و وحشیانه در ژوئن ۲۰۲۵ و فوریه ۲۰۲۶، تأسیسات هستهای صلحآمیز ایران در نطنز، فردو، اصفهان و بوشهر را هدف قرار داد.»
وی تصریح کرد: این اقدامات، نقض فاحش منشور سازمان ملل، حقوق بینالملل، حقوق بشردوستانه بینالمللی و قطعنامههای آژانس بینالمللی انرژی اتمی بوده است.
سفیر جمهوری اسلامی ایران نزد سازمان ملل با محکومیت شدید سیاستهای واشنگتن و رژیم اسرائیل تاکید کرد: منبع اصلی بیثباتی در منطقه، فعالیتهای مخرب و تجاوزات مکرر ایالات متحده و رژیم صهیونیستی است و وضعیت کنونی مستقیماً نتیجه دو جنگ غیرقانونی علیه ایران بوده است.
ایروانی در این نامه درباره برنامه هستهای صلحآمیز ایران گفت: «برخلاف ایالات متحده و رژیم صهیونیستی که خارج از معاهده عدم اشاعه (NPT) است، ایران متعهد به ان پی تی بوده و بیش از دو دهه است که اتهامات بیاساس علیه برنامه هستهای صلحآمیز خود را رد کرده و یکی از دقیقترین رژیمهای راستیآزمایی آژانس را پذیرفته است.»
نماینده ایران در سازمان ملل، همچنین خروج یکجانبه آمریکا از برجام در نقض قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت، اعمال تحریمهای غیرقانونی و حمله به ایران در حالی که مذاکرات در جریان بود را نشانهای از غیرقابل اعتماد بودن تعهدات واشنگتن دانست.
وی تصریح کرد: ایالات متحده و رژیم صهیونیستی باید مسئولیت کامل خسارات وارده به غیرنظامیان، زیرساختهای غیرنظامی و تأسیسات هستهای صلحآمیز ایران را بپذیرند و مرتکبان جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت باید پاسخگو باشند.
ایروانی تاکید کرد: شورای امنیت باید روایتهای سیاسی و گمراهکننده را توجهات را از ریشههای واقعی بیثباتی منطقه منحرف میسازد، رد کند.
