پیامبر اسلام(ص)، پایه گذار حکمرانی مسجدمحور بودند + فیلم

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت الاسلام و المسلمین دکتر پارسانیا عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی درباره حکمرانی محله محور و مسجدمحور گفت: مسجد مرکز محله است و هر گاه حکمرانی بر پایه مسجد در محله برپا شود، در حقیقت حکمرانی مدینه النبی(ص) است .

وی افزود: پیامبر اسلام(ص) اولین کاری که کردند حکمرانی مسجد محور را راه انداختند و همین مسجد، محور مدینه و محور ده سال حضور فعالی بود که فقط ۱۲۰ جنگ و نزاع درگرفت که در واقع بطور میانگین هر ماه یک جنگ رخ داده که پیامبر اسلام در ۶۰تای آنها حضور مستقیم داشته است.

دکتر پارسانیا تاکید کرد: مرکز مدیریت همه امورات، مسجد بوده است و وقتی محوریت با مسجد باشد یعنی نقطه اتصال زمین به آسمان مسجد می باشد.

