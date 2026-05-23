عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی تاکید کرد؛

پیامبر اسلام(ص)، پایه گذار حکمرانی مسجدمحور بودند + فیلم

۲ خرداد ۱۴۰۵ - ۱۶:۳۷
کد مطلب: 1817813
حجت الاسلام والمسلمین دکتر پارسانیا در گفتگو با خبرنگار ابنا به تبیین اهمیت حکمرانی محله‌محور و مسجدمحور پرداخت.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت الاسلام و المسلمین دکتر پارسانیا عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی درباره حکمرانی محله محور و مسجدمحور گفت: مسجد مرکز محله است و هر گاه حکمرانی بر پایه مسجد در محله برپا شود، در حقیقت حکمرانی مدینه النبی(ص) است .

وی افزود: پیامبر اسلام(ص) اولین کاری که کردند حکمرانی مسجد محور را راه انداختند و همین مسجد، محور مدینه و محور ده سال حضور فعالی بود که  فقط ۱۲۰ جنگ و نزاع درگرفت که در واقع بطور میانگین هر ماه یک جنگ رخ داده که پیامبر اسلام در ۶۰تای آنها حضور مستقیم داشته است.

دکتر پارسانیا تاکید کرد: مرکز مدیریت همه امورات، مسجد بوده است و وقتی محوریت با مسجد باشد یعنی نقطه اتصال زمین به آسمان مسجد می باشد.

