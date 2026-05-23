حکمرانی مسجدمحور؛ راهبرد استراتژیک برای حفظ امنیت و وحدت ملی + فیلم

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ حجتالاسلام والمسلمین عباس رفعتی نائینی استاد درس خارج حوزه علمیه قم و امام جمعه خمین در گفتوگویی با خبرگزاری ابنا، با تأکید بر بیانات امام راحل (ره) مبنی بر اینکه «مسجد سنگر است»، تحقق «حکمرانی مسجدمحور» را تنها راهکارِ ایجاد وحدت مقدس و انسجام ملی در مقطع حساس کنونی و شرایط جنگی کشور دانست.
وی با اشاره به تاریخچه صدر اسلام و دوران رسول خدا (ص) تصریح کرد که مسجد از همان آغاز، کانون اصلی حکمرانی و وحدت مسلمانان بوده است. به گفته ایشان، در شرایطی که کشور در حال سپری کردن «دفاع مقدس سوم» است، اگر محوریت مسجد در محلات و شهرها به عنوان کانون تصمیمگیری و حکمرانی احیا نشود، جامعه دچار تشتت آرا شده و انسجام ملی که دستاورد این دوران است، در معرض تهدید قرار خواهد گرفت.
امام جمعه موقت خمین افزود: «اگر مدیریت جامعه بر پایه حکمرانی مسجدی استوار نباشد، نظرات متضادِ گروههای مختلف، جایگزین راهبردهای واحد میشود و این روند به تضعیف اتحاد ملی میانجامد. در مقابل، حرکت بر مدار مسجد، روحانیت انقلابی و ولایی را بار دیگر در جایگاه واقعی خود به عنوان هادی و راهبر مردم قرار میدهد تا بتوانند تحولات عمیق فرهنگی و سیاسی را رقم بزنند.»
این استاد حوزه با هشدار نسبت به نفوذ تفکرات انحرافی در صورت فقدان محوریت مساجد تأکید کرد: «اگر مسجد محورِ فعالیتهای اجتماعی نباشد، کار از دست نیروهای متعهد خارج شده و عناصر نفوذی با القای اندیشههای خود، انسجام ملی و اتحاد مقدس جامعه را هدف قرار خواهند داد.»
وی در بخش دیگری از این گفتوگو، با اشاره به ضرورتِ نگاه پیشدستانه به امنیت داخلی اظهار داشت: «مسئولان کشور به این راهبرد استراتژیک رسیدهاند که باید بر اساس حکمرانی مساجد عمل کنند. این ضرورت زمانی دوچندان میشود که فرض بگیریم دشمن در تهاجمات خود، مراکز نظامی، انتظامی و پایگاههای بسیج را هدف قرار دهد؛ در چنین شرایطی، امنیت داخلی تنها از طریق شبکه منسجم مساجد قابل حفظ است.»
حجتالاسلام رفعتی نائینی در پایان خاطرنشان کرد: «ما باید از هماکنون و در حالی که پایگاههای رسمی امنیتی پابرجا هستند، زیرساختِ حکمرانی مسجدمحور را در هر محله پیریزی کنیم. ترویج این مدل، نه تنها ضامن وحدت ملی در برابر هجمههای دشمن است، بلکه امنیتِ پایدارِ محلهمحور را نیز تأمین کرده و آثار ارزشمندِ حکمرانیِ دینی را در جایجای میهن اسلامی نمایان میسازد.»
