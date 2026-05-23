به گزارش خبرگزاری بین المللی اهل بیت (ع) ـ ابنا ـ تحولات سیاسی سال ۲۰۲۱ در افغانستان و موج گسترده مهاجرت، بیش از هر قشری، کودکان را در پاکستان با دیوار بلند بیاعتباری هویتی مواجه کرده است.
بر اساس دادههای کمیسیون ملی حقوق کودک پاکستان، تنها ۲۸ درصد از کودکان پناهنده موفق به راهیابی به سیستم آموزشی رسمی شدهاند؛ آماری که نشان میدهد نزدیک به سه چهارم این نسل، عملاً در فضای آموزشی پاکستان «نامرئی» محسوب میشوند.
موانع قانونی برای ثبتنام، از جمله ضرورت ارائه اسناد هویتی که بسیاری از خانوادهها در آشوبِ خروج از کشور از دست دادهاند، این کودکان را از حق مسلم تحصیل بازداشته است.
این وضعیتِ اضطراری، خلاقیت جامعه پناهندگان را برانگیخته است؛ راهاندازی «حلقه یادگیری خانه تافل» در راولپندی و تبدیل مساجد و اتاقهای اجارهای به کلاسهای درس توسط فعالان فرهنگی، گواهی بر استیصال و در عین حال اراده این جامعه برای بقای آموزشی است.
با این حال، این مراکز «جزیرهای»، حکم مسکنی موقت را دارند که نه پشتوانهی مالی پایداری دارند و نه گواهینامههایشان در نظام رسمی پاکستان به رسمیت شناخته میشود.
در واقع، این کودکان در یک دور باطل گرفتار شدهاند: در کلاسهای غیررسمی میآموزند، اما دانش آنها در هیچ مقیاسی اندازهگیری نمیشود و در مدارس رسمی نیز به دلیل نداشتن «برگه کاغذ» (مدرک هویتی)، همچنان به رویشان بسته است.
فعالان این حوزه هشدار میدهند که اگر سازمانهای بینالمللی برای میانجیگری و استانداردسازی این آموزشهای غیررسمی ورود نکنند، بحران هویتی این کودکان به زودی به یک فاجعهی آموزشی غیرقابلجبران بدل خواهد شد.
.............
پایان پیام/
نظر شما