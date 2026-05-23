به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ در حالی که سایه جنگ و تجاوزات «صهیونیستی-آمریکایی» بر سر لبنان سنگینی میکند، «اتحاد کارگران و حرفهمندان جنوب» با صدور بیانیهای تأکید کرد که چرخ تولید، به مثابه خط دفاعی دوم پس از مقاومت، نباید از حرکت بایستد و هرگونه تلاش برای تداوم فعالیتهای اقتصادی، شکستی برای اراده دشمن در شکستن پایداری مردم است.
این تشکل صنفی با انتقاد شدید از سکوت نهادهای بینالمللی و حقوق بشری در قبال هدف قرار دادن غیرنظامیان و زیرساختهای لبنان، از کمیتههای کارگری خواست تا با فعالسازی فوری صندوقهای تکافل (همیاری)، تمام توان خود را برای حمایت از آوارگان و آسیبدیدگان حملات اخیر به کار گیرند. این فراخوان در حالی صادر میشود که همزمانی ایام عید مقاومت و عید قربان، به صحنهای از ترکیب «تکبیرهای عید» و «صدای موشکها» تبدیل شده است.
در پایان، این اتحادیه با تجدید عهد بر صبر و پایداری در سرزمین مادری، اعلام کرد که اقدامات دشمن در بمباران روستاها و هدف گرفتن کارگران و معیشت مردم، راه به جایی نخواهد برد. به گفته این اتحادیه، مقاومت و کارگرانِ جنوب لبنان مصمم هستند با حفظ استمرار تولید و ایستادگی در کنار یکدیگر، درس عبرت دیگری به متجاوزان داده و مسیر پیروزی و آزادسازی مجدد را هموار کنند.
