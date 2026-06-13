آیت الله فاضل لنکرانی: بعثت مردم یک حرکت دینی و مختص فرهنگ اسلام است

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ آیتالله محمدجواد فاضل لنکرانی، رئیس مرکز فقهی ائمه اطهار(ع)، در سفر به یزد، در هجدهمین همایش تجلیل از ممتازان یزدی حوزههای علمیه که در مدرسه علمیه مدینة العلم کاظمیه یزد برگزار شد، با تشکر از حاضرین در مجلس اظهار داشت: به فرموده امام خمینی(ره) که سرآمد فقهای عصر حاضر است، «هرچه داریم از محرم و صفر است» و این فرمایش برای ما درس بزرگی است که از محرم و صفر بیشتر بدانیم و درباره آن بیندیشیم.
وی با توصیه به مطالعه رسالهای با موضوع نظریه جهاد ذبی گفت: نظر انسان بعد از مطالعه این رساله نسبت به واقعه عاشورا عمیقتر میشود و الگو بودن قیام حضرت روشنتر خواهد شد.
رئیس مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) با گرامیداشت یاد و خاطره شهید امام خامنهای(ره) افزود: امام شهید یک نسلی را به یادگار گذاشت که برای اسلام و نظام اسلامی جانفشانی میکنند، لذا وظیفه ماست که مبانی دینی، فقهی و قرآنی سیره ایشان را استخراج کنیم.
آیتالله فاضل لنکرانی با یادآوری پیشبینی امام خامنهای(ره) درباره بعثت مردم گفت: این پیشبینی یکی از الهامات غیبی ایشان بود و درباره این بعثت مردم که یک حرکت دینی است، حوزههای علمیه باید کتابها بنویسند و اهل تفسیر مبانی قرآنی آن را روشن کنند.
وی خاطرنشان کرد: بعثت یک واژه سیاسی نیست که در دیگر ملتها هم قابل طرح باشد، بلکه یک واژه مختص به فرهنگ اسلام است که به کار مردم ما عظمت میبخشد و در طول تاریخ تا قیامت اثرگذار خواهد بود.
رئیس مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) با اشاره به ماه محرم اظهار کرد: جریان امام حسین(ع) را در این ایام بیشتر کنکاش کنیم و اگر کسی با اخلاص و با توجه و تضرع به خود امام حسین(ع) در مجالس حضور یابد، حقایقی از عاشورا برای او تبیین میشود.
آیتالله فاضل لنکرانی در معنای عبارت «قتیل العبرات» برای امام حسین(ع) گفت: برخی آن را به «کشته شده اشکها» معنا کردهاند. این تعبیری است که اولین بار حضرت علی(ع) در زمان کودکی امام حسین(ع) فرمودهاند. پس از بررسی دقیق درمییابیم که «قتیل العبرات» بیان یک مقام برای امام است؛ یعنی اشک بر امام حسین(ع) نشانه ایمان اوست.
وی افزود: این ویژگی را دارد که حتی اگر در تنهایی خود نیز واقعه عاشورا را تصور کنیم و اشک بر مصیبت حضرت بریزیم، درجات ایمان ما بالا میرود و این اشکها موجب تحقق ایمان در انسان میشود.
رئیس مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) با برشمردن آثار گریه بر مصیبتهای اباعبدالله الحسین(ع) افزود: یکی از این آثار محبوب شدن چنین چشمی نزد خداوند است و فرشتگانی از سوی خداوند مأمور جمعآوری این اشک میشوند و آن را با آب حیات ممزوج میکنند و در صحرای محشر برای کسی که بر مصیبت امام حسین(ع) اشک ریخته است میآورند تا او را از آتش جهنم نجات دهد.
استاد درس خارج فقه و اصول حوزههای علمیه برخی دیگر از آثار اشک بر مصیبت امام حسین(ع) را آسان شدن سکرات مرگ، شفاعت پیامبر و اهل بیت(ع)، خاموشی آتش جهنم و عبور از صراط بیان کرد.
آیتالله فاضل لنکرانی از فعالان فضای مجازی و وعاظ خواست تا هیچ شخصیتی را با ائمه اطهار(ع) مقایسه نکنند، همانطور که امام شهید این درخواست را داشتند.
وی با گرامیداشت یاد و خاطره امام خمینی(ره) گفت: در طول تاریخ شیعه و تاریخ روحانیت، شخصیتی را به اندازه امام خمینی(ره) معتقد به ولایت ائمه معصومین(ع) و امام زمان(عج) نیافتم. امام راحل خود را گوشهای از رشحات ائمه معصومین(ع) میدانست.
رئیس مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) حوزه مقدسه یزد را با سابقهای کهن و حضور بزرگانی همچون آیتالله العظمی شیخ عبدالکریم حائری و فرزند گرامی ایشان آیتالله مرتضی حائری معرفی کرد و افزود: نوشتههای شیخ مرتضی حائری از بسیاری از فقهای معاصر حوزه نجف قویتر است؛ متأسفانه عظمت علمی ایشان مهجور مانده است.
در پایان، آیتالله فاضل لنکرانی یاد و خاطره دیگر علمای یزد از جمله شهید آیتالله صدوقی، آیتالله علومی یزدی، آیتالله مدرسی، آیتالله حیدری و دیگران را گرامی داشت.
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