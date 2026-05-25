ترامپ از کشورهای منطقه خواست با اتمام جنگ علیه ایران به توافق ابراهیم بپیوندند

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ بر اساس گزارش آکسیوس، ترامپ روز شنبه با رهبران عربستان سعودی، امارات متحده عربی، قطر، پاکستان، ترکیه، مصر، اردن و بحرین گفتوگو کرده و محور اصلی این تماس، بررسی توافق احتمالی برای پایان جنگ ایران بوده است. دو مقام آمریکایی که آکسیوس به آنها استناد کرده، گفتهاند ترامپ در این تماس تأکید کرده است پس از پایان جنگ، انتظار دارد کشورهایی که هنوز با اسرائیل توافق صلح یا روابط رسمی ندارند، به روند عادیسازی روابط بپیوندند.
آکسیوس مینویسد ترامپ بهطور ویژه به دنبال تحقق توافق تاریخی میان عربستان سعودی و رژیم اسرائیل است؛ هرچند شرایط سیاسی کنونی منطقه و انتخابات پیشروی اسرائیل، دستیابی به چنین توافقی را در کوتاهمدت دشوار کرده است.
طبق این گزارش، برخی رهبران منطقه از جمله محمد بن زاید، رئیس امارات، از توافق احتمالی با ایران حمایت کردهاند. یکی از مقامهای آمریکایی گفته است رهبران حاضر در تماس به ترامپ گفتهاند: «ما در این توافق با شما هستیم و اگر هم موفق نشود، باز هم در کنار شما خواهیم بود.»
به نوشته این رسانه آمریکایی، درخواست ترامپ برای پیوستن کشورهای اسلامی منطقه به توافقهای ابراهیم، بهویژه عربستان، قطر و پاکستان را که روابط رسمی با اسرائیل ندارند، غافلگیر کرده است. یکی از مقامهای آمریکایی گفته است پس از مطرح شدن این درخواست، برای لحظاتی «سکوت» بر تماس حاکم شد و ترامپ با شوخی از حاضران پرسید آیا هنوز در تماس حضور دارند یا نه!
گزارش آکسیوس میافزاید ترامپ سپس اعلام کرده است جرد کوشنر و استیو ویتکاف، فرستادگان او، در هفتههای آینده این موضوع را پیگیری خواهند کرد. ترامپ همچنین روز یکشنبه در شبکه اجتماعی خود از کشورهای خاورمیانه به دلیل حمایت و همکاری با آمریکا تشکر کرد و مدعی شد پیوستن کشورهای بیشتر به توافقهای ابراهیم میتواند این همکاریها را تقویت کند.
در همین حال، لیندسی گراهام، سناتور جمهوریخواه آمریکایی، از درخواست ترامپ حمایت کرده و گفته است اگر کشورهای عربی و اسلامی در نتیجه مذاکرات مربوط به پایان جنگ ایران به توافقهای ابراهیم بپیوندند، این توافق میتواند به یکی از مهمترین تحولات تاریخ خاورمیانه تبدیل شود. او همچنین هشدار داده است مخالفت با این مسیر ممکن است پیامدهایی برای روابط آینده این کشورها با آمریکا داشته باشد.
آکسیوس در ادامه گزارش خود به موضع عربستان سعودی اشاره کرده و نوشته است محمد بن سلمان، ولیعهد سعودی، پیشتر تمایل خود را برای عادیسازی روابط با اسرائیل نشان داده بود، اما طی یک سال گذشته مواضع محتاطانهتری اتخاذ کرده است. به نوشته این رسانه، عربستان همچنان تأکید دارد هرگونه عادیسازی روابط با اسرائیل باید مشروط به تعهد روشن و غیرقابل بازگشت تلآویو به تشکیل کشور مستقل فلسطین باشد؛ شرطی که رژیم فعلی اسرائیل آن را رد میکند.
