اظهارات تهدیدآمیز روبیو دربارۀ توافق احتمالی با ایران

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ به گزارش رویترز، روبیو روز دوشنبه در جمع خبرنگاران در دهلی‌نو مدعی شد آمریکا پیش از بررسی «گزینه‌های جایگزین»، به دیپلماسی هر فرصتی را برای موفقیت خواهد داد.

وزیر خارجه آمریکا همچنین اظهار داشت یک چارچوب «نسبتاً محکم» روی میز قرار دارد که شامل توانایی ایران برای باز نگه داشتن تنگه، ورود به مذاکراتی «واقعی، مهم و زمان‌دار» درباره موضوع هسته‌ای و تلاش برای دستیابی به توافق است.

روبیو در ادامه ابراز امیدواری کرد که این مذاکرات به نتیجه برسد و گفت: «امیدواریم بتوانیم آن را محقق کنیم.»

