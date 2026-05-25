اظهارات تهدیدآمیز روبیو دربارۀ توافق احتمالی با ایران

۴ خرداد ۱۴۰۵ - ۰۹:۴۷
کد مطلب: 1818472
وزیر خارجه دولت تروریستی آمریکا که در هند حضور دارد گفت واشنگتن یا به «توافقی خوب» با ایران دست پیدا خواهد کرد یا اینکه با ایران «از راه دیگری» برخورد می‌کند.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ به گزارش رویترز، روبیو روز دوشنبه در جمع خبرنگاران در دهلی‌نو مدعی شد آمریکا پیش از بررسی «گزینه‌های جایگزین»، به دیپلماسی هر فرصتی را برای موفقیت خواهد داد.

وزیر خارجه آمریکا همچنین اظهار داشت یک چارچوب «نسبتاً محکم» روی میز قرار دارد که شامل توانایی ایران برای باز نگه داشتن تنگه، ورود به مذاکراتی «واقعی، مهم و زمان‌دار» درباره موضوع هسته‌ای و تلاش برای دستیابی به توافق است.

روبیو در ادامه ابراز امیدواری کرد که این مذاکرات به نتیجه برسد و گفت: «امیدواریم بتوانیم آن را محقق کنیم.»

