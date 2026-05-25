به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ «داتوک سری امیرالدین شاری» سر وزیر ایالت سلانگور مالزی به محض گردآوری اطلاعات و شواهد لازم از رژیم صهیونیستی به دلیل آدمربایی و شکنجه اعضای کاروان بشردوستانه صمود که قصد شکستن محاصره انسانی غزه را داشتند، به دیوان بینالمللی دادگستری شکایت خواهد کرد.
دولت مالزی آماده شکایت از رژیم صهیونیستی در دیوان بینالمللی دادگستری به اتهام آدمربایی و شکنجه فعالان کاروان کمکهای بشردوستانه «صمود» است که عازم غزه بود تا محاصره آن را بشکند اما با برخورد خشونتبار نظامیان این رژیم مواجه شد.
روزنامه مالای میل گزارش داد: «داتوک سری امیرالدین شاری» سر وزیر ایالت سلانگور مالزی گفته است که کوالالامپور به محض تکمیل جمعآوری اطلاعات و مدارک توسط وکلای خود، روند قضایی را آغاز خواهد کرد.
بیش از ۴۰۰ فعال بینالمللی حاضر در این کاروان که قصد داشت محاصره دریایی غزه توسط رژیم صهیونیستی را بشکند و محموله کمکهای بشردوستانه را تحویل دهد، هفته گذشته در آبهای بینالمللی مورد حمله نظامیان صهیونیست قرار گرفته و بازداشت شدند.
«امیرالدین شاری» در مراسم استقبال از کاروان «صمود ۲» در فرودگاه بینالمللی کوالالامپور گفت: «ما ساکت نخواهیم نشست، متوقف نخواهیم شد. در همین حال که تیم حقوقی تمام اسناد مربوط به نقض قوانین بینالمللی را جمعآوری میکند، (اعضای این کاروان) بیش از یک بار ربوده و شکنجه شدهاند.»
او افزود: «این پرونده را به دیوان بینالمللی خواهیم برد؛ فشار دیپلماتیک را ادامه میدهیم.»
امیرالدین شاری گفت که این اقدام حقوقی در پی اقدامات خشونتباری از جمله آدمربایی و شکنجه فعالان کاروان، بهویژه علیه شرکتکنندگان مالزیایی انجام میشود.
به گفته این مقام مالزیایی، پس از این اقدام فشارهای دیپلماتیک دولت برای خواست «آزادی کامل» غزه ادامه خواهد یافت.
امیرالدین شاری تاکید کرد که اگرچه ماموریت صمود ۲ به پایان رسیده، تعهد مالزی و سلانگور به آرمان فلسطین پابرجا خواهد ماند.
او اضافه کرد که ماموریت صمود ۳ مبارزه را تا زمانی که محاصره غزه لغو شود، ادامه خواهد داد.
رژیم صهیونیستی پیشتر در دیوان کیفری بینالمللی به نسلکشی در غزه متهم شده است. همچنین برای «بنیامین نتانیاهو» نخستوزیر رژیم صهیونیستی و «یوآو گالانت» وزیر پیشین جنگ این رژیم به دلیل ارتکاب نسلکشی و جنایت علیه بشریت در غزه از سوی این دیدگاه حکم بازداشت صادر شده تا به محض ورود به کشورهای عضو بازداشت شوند.
