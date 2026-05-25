به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) _ ابنا _ شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی، ضمن گرامیداشت روز مقاومت و پایداری و ادای احترام به شهدای والامقام دزفول قهرمان، بر این حقیقت تأکید می‌ورزد که فرهنگ مقاومت و اتحاد، سرمایه جاودان ملت ایران و رمز عبور کشور از گردنه‌های سخت تاریخی بوده و خواهد بود

متن بیانیه به شرح زیر است:

چهارم خرداد؛ تجلی باشکوه اراده ملتی است که در میان آتش و خون، قامت خم نکرد و در طوفان موشک‌ها و بمباران‌ها، پرچم عزت و ایستادگی را بر فراز ایمان و غیرت برافراشت. روز مقاومت و پایداری، روز دزفول قهرمان، یادآور حماسه شهری است که با قلبی استوار، در برابر سبعیت دشمن بعثی ایستاد و با تقدیم هزاران شهید و ایثارگر، سند پرافتخار مقاومت ملت ایران را در تاریخ جاودانه ساخت.

دزفول، شهر موشک‌ها و مناره‌های استقامت، نماد ملتی است که آموخته است در برابر تهدید، تحریم، جنگ و هجمه، نه‌تنها عقب‌نشینی نکند بلکه از دل سختی‌ها، عزت و اقتدار بیافریند. مردم مؤمن و مقاوم این دیار، در سال‌های دفاع مقدس نشان دادند که ایمان به خدا، تبعیت از ولایت و اتکاء به ظرفیت‌های درونی، می‌تواند بزرگ‌ترین توطئه‌ها را ناکام سازد.

امروز و در شرایطی که ملت ایران بار دیگر در معرض جنگ ترکیبی، فشارهای همه‌جانبه، عملیات روانی، تحریم‌های ظالمانه و هجمه‌های پیچیده دشمنان انقلاب اسلامی قرار گرفته است، بازخوانی حماسه دزفول و فرهنگ مقاومت، ضرورتی راهبردی و الهام‌بخش برای نسل حاضر و آینده به شمار می‌رود.

بی‌تردید «جنگ تحمیلی سوم»، امتداد همان دشمنی تاریخی جبهه استکبار با ملت مستقل و سرافراز ایران اسلامی است؛ اما ملت ایران همچنان با همان روحیه عاشورایی و همان منطق مقاومت، در میدان ایستاده است.

شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی، ضمن گرامیداشت روز مقاومت و پایداری و ادای احترام به شهدای والامقام دزفول قهرمان، بر این حقیقت تأکید می‌ورزد که فرهنگ مقاومت و اتحاد، سرمایه جاودان ملت ایران و رمز عبور کشور از گردنه‌های سخت تاریخی بوده و خواهد بود. تجربه تاریخی ملت ایران نشان داده است که هرگاه مردم با وحدت، بصیرت، ایمان و تبعیت از ولایت فقیه در صحنه حضور داشته‌اند، دشمنان این مرز و بوم در تحقق اهداف شوم خود ناکام مانده‌اند.

بی تردید مردم بصیر ایران با حفظ انسجام ملی، تقویت روحیه امید، هوشیاری در برابر توطئه های دشمن و با الهام از مکتب مقاومت و پایداری ، همچون گذشته پرصلابت، متحد و دشمن‌شکن در مسیر آرمان‌های بلند انقلاب و تحقق تمدن نوین اسلامی گام برمی دارند.

