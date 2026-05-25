به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) _ ابنا _ آیین اختتامیه بیست‌وهفتمین کنگره سراسری شعر دفاع مقدس و مقاومت و چهاردهمین جشنواره جایزه ادبی یوسف استان تهران با حضور جمعی از شاعران، نویسندگان، هنرمندان، فعالان فرهنگی و مسئولان حوزه ادبیات پایداری برگزار می‌شود.

این مراسم با هدف پاسداشت فرهنگ ایثار، مقاومت و ترویج ادبیات دفاع مقدس، در سالن مهران موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس برگزار خواهد شد و طی آن از برگزیدگان بخش‌های مختلف این دو رویداد ادبی تجلیل به عمل می‌آید.

کنگره سراسری شعر دفاع مقدس و مقاومت، یکی از مهم‌ترین رویدادهای ادبی کشور در حوزه شعر پایداری به شمار می‌رود که با محوریت مفاهیم ایثار، مقاومت، حماسه و آرمان‌های انقلاب اسلامی برگزار می‌شود. همچنین جشنواره جایزه ادبی یوسف نیز با تمرکز بر داستان کوتاه دفاع مقدس و مقاومت، بستری برای شناسایی و معرفی استعدادهای ادبی کشور فراهم کرده است.

علاقه‌مندان و فعالان حوزه فرهنگ و ادب می‌توانند در این مراسم که به همت سازمان حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس استان تهران و موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس برگزار می‌شود، حضور یابند.

زمان: سه شنبه ۵ خردادماه از ساعت ۹ صبح

مکان: تهران، میدان ونک، بزرگراه شهید حقانی، انتهای خیابان سرو، موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس، سالن مهران

