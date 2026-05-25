مقام سابق صهیونیست: شکست خورده از لبنان فرار خواهیم کرد

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ رئیس پیشین کمیسیون امنیت و روابط خارجی در کنست (پارلمان) رژیم صهیونیستی در اظهاراتی گفت که این رژیم در نهایت شکست خورده از لبنان فرار خواهد کرد.

طبق نقل خبرگزاری شهاب، عوفر شلح، رئیس پیشین کمیسیون امنیت و روابط خارجی کنست در اظهاراتی گفت که فعالیت نیروهای این رژیم در لبنان هیچ هدفی را محقق نکرد.

وی تاکید کرد: فکر کردن به ایده کمربند امنیتی در لبنان نسخه پیچی برای یک فاجعه است و هیچ چیزی را محقق نمی‌کند و نظامیانمان را از دست خواهیم داد و در نهایت کاملا شکست خورده از لبنان فرار خواهیم کرد، همانگونه که در سال ۲۰۰۰ این کار را انجام دادیم.

پیش از این نیز پایگاه خبری صهیونیستی والا به نقل از افسران ارشد رژیم اسرائیل نوشت: در جنوب لبنان با چالش های بزرگی رو به رو هستیم و رصد و رهگیری پهپادهای حزب الله امری دشوار است.

روزنامه صهیونیستی هاآرتص نیز به نقل از افسرانی که در جنوب لبنان حضور دارند، نوشت: راهبرد فرماندهان خود را درک نمی‌کنیم، ماموریت اساسی ما تخریب خانه ها در روستاهای لبنان است.

این افسران تاکید کردند که افزایش آمار افرادی که توسط پهپادهای حزب الله مجروح می‌شوند، منجر به فروپاشی و سردرگمی نظامیان شده است.محدودیت هایی که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در بمباران بیروت و البقاع وضع کرده، باعث شده تا خشم خود را در بمباران روستاها خالی کنیم.

روزنامه صهیونیستی اسرائیل هیوم هم به نقل از افسران ارشد رژیم اسرائیل نوشت: ماندن در لبنان بی فایده است و ارتش در جنگ علیه حزب الله هیچ دستاوردی را محقق نکرده است.

.............................

پایان پیام/ 167