به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ مرکز قرآن و حدیث آستان مقدس از آغاز ثبتنام دورههای آموزش مجازی خبر داد.
این دورهها در سه قالب برخط (آنلاین)، غیربرخط (ویدئویی) و تلفنی و مطالعاتی ارائه میشود.
رشتههای ارائه شده شامل حفظ قرآن و حدیث، قرائت قرآن، مداحی (ویژه برادران) و معارف قرآن و اهلبیت علیهمالسلام است.
دورهها برای چهار رده سنی کودک (۶ سال به بالا)، نوجوان، جوان و بزرگسال در نظر گرفته شده است.
ثبتنام از ۱۰ خردادماه آغاز شده و تا تکمیل ظرفیت ادامه دارد. علاقهمندان میتوانند به لینک quran.qhkarimeh.ir مراجعه یا با آیدیهای @haramquran110 (برادران) و @haramquran (خواهران) در ارتباط باشند.
