به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ آیت‌الله سید محمد سعیدی، تولیت حرم مطهر بانوی کرامت، در مراسم تقدیر از فعالان جبهه خیابان قم که در سالن شهید امام خامنه‌ای حرم مطهر کریمه اهل‌بیت(ع) برگزار شد، ضمن تسلیت شهادت امام محمد باقر علیه‌السلام، به تبیین ابعاد مختلف حضور حماسی مردم در عرصه‌های اجتماعی و سیاسی پرداخت.

وی با تأکید بر اینکه هر گوینده‌ای نخستین مخاطب سخن خود است، به آیه ۴۴ سوره بقره اشاره کرد و گفت: خدای متعال می‌فرماید: «آیا مردم را به نیکی فرمان می‌دهید و خود را فراموش می‌کنید، با اینکه شما کتاب خدا را می‌خوانید؟ آیا نمی‌اندیشید؟» این آیه به ما می‌آموزد که هر کس دیگران را به کاری دعوت می‌کند، پیش از همه باید خود را مخاطب آن قرار دهد.

تولیت آستان مقدس حضرت معصومه(س) در ادامه به حدیثی از امیرالمؤمنین علیه‌السلام اشاره کرد و افزود: امیرالمؤمنین فرمودند «به آنچه گفته می‌شود بنگرید، نه به کسی که آن را می‌گوید»؛ چراکه گاهی گوینده خود به گفته‌اش عمل نمی‌کند، اما حکمت و سخن نیک او نباید از نظر پنهان بماند.

آیت‌الله سعیدی با گرامیداشت بیش از هشتاد شب حضور خودجوش مردم در میادین و خیابان‌های قم، این حضور را تحقق بشارت رهبر فقید انقلاب حضرت امام خمینی(ره) درباره «بعثت مردم» دانست و تصریح کرد: دشمن در کمین بود تا این مسیر را منحرف کند، همان‌گونه که پس از رحلت امام نیز خطرات بسیاری وجود داشت. ترامپ – لعنت‌الله‌علیه – صریحاً اعلام کرده بود که رهبر آینده انقلاب اسلامی باید مورد تأیید آمریکا باشد، اما مردم با بصیرت خود، با وجود اینکه رهبری را ندیدند، با حضور در صحنه، توطئه‌ها را نقش بر آب کردند.

وی در ادامه با اشاره به واقعه فتح مکه، این رویداد تاریخی را هشداری بزرگ برای همه حرکت‌های توحیدی دانست و خاطرنشان کرد: خانه کعبه که با اخلاص حضرت ابراهیم و اسماعیل ساخته شد، به مرور زمان به بتخانه تبدیل شد؛ تا اینکه پیامبر اکرم(ص) در فتح مکه، امیرالمؤمنین(ع) را مأمور کردند تا با شکستن بت‌ها، این مرکز توحیدی را پاکسازی کند. این یعنی هر حرکت توحیدی و مخلصانه‌ای، اگر مراقبت نشود، ممکن است دچار انحراف شود.

امام جمعه قم با تأکید بر لزوم تداوم حضور با بصیرت مردم، اظهار داشت: نباید اجازه دهیم این حرکت ارزشمند که با شور و شعور حسینی و فاطمی شکل گرفته، با غفلت یا آسیب‌هایی مانند تفرقه، دو قطبی‌سازی یا مطالبات نامناسب، دچار سستی شود. وحدت کلمه، رمز پیروزی ماست و محور تمام فعالیت‌ها باید ولایت باشد.

آیت‌الله سعیدی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به فلسفه حضور شبانه مردم در خیابان‌ها، این حضور را یک «کلاس بزرگ درس ولایتمداری» برای جوانان، نوجوانان و حتی کودکان دانست و تصریح کرد: فضای خیابان‌های ما در شب‌ها باید معطر به حیا، وقار، عظمت حسینی و زینبی باشد. فعالان خودجوش مردمی باید با زبان نرم و قلب مهربان آمر به معروف باشند و اجازه ندهند فضای پاک این مدرسه‌های شبانه با ناهنجاری‌ها مکدر شود.

وی در پایان با تأکید بر چهار نکته کلیدی شامل پرهیز از پخش موسیقی‌های نامناسب، رعایت عفاف و حجاب، رعایت حقوق شهروندی و همسایگان، و پرهیز از هرگونه مزاحمت با صدای بلندگوها در پاسی از شب، تصریح کرد: این اجتماعات در محضر خداست و باید تولی و ولایتمداری در آنها موج بزند و تبری از دشمنانی که در کمین نشسته‌اند نیز در این فضا نمایان باشد. از استاندار محترم، فرمانده محترم سپاه امام علی(ع)، سردار حیدری و نیروی انتظامی که در برگزاری این مراسم نقش داشتند، تشکر می‌کنم و از همه شما عزیزان حاضر در این جلسه قدردانی می‌نمایم.

..........................

پایان پیام