اجاره موقوفات مسکونی در سال جاری افزایش نخواهد یافت

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت‌الاسلام غلامرضا عادل، سخنگوی سازمان اوقاف و امور خیریه، از تثبیت اجاره‌بهای رقبات مسکونی موقوفات در سال جاری خبر داد و گفت: با توجه به شرایط اقتصادی موجود و در راستای رعایت حال مستأجران، این تصمیم با اذن نماینده محترم ولی‌فقیه و ریاست سازمان و تصویب کمیسیون املاک اتخاذ و ابلاغ شده است.

وی افزود: بر اساس این ابلاغ، اجاره‌بهای رقبات مسکونی موقوفات در سال جاری افزایش نخواهد یافت و به متولیان موقوفات غیرمتصرفی نیز تأکید شده است که در چارچوب سیاست‌های سازمان اوقاف عمل کنند.

سخنگوی سازمان اوقاف و امور خیریه با بیان اینکه هزاران رقبه مسکونی در سراسر کشور مشمول این تصمیم شده‌اند، تصریح کرد: این اقدام در راستای مسئولیت اجتماعی وقف و توجه به معیشت مردم در شرایط فعلی صورت گرفته است.

حجت‌الاسلام عادل همچنین با اشاره به خدمات گسترده سازمان اوقاف در حوزه‌های مختلف اجتماعی و فرهنگی اظهار داشت: سازمان اوقاف همواره در مسیر اجرای دقیق نیات واقفان حرکت کرده و در مقاطع مختلف، از جمله ایام جنگ رمضان، با استفاده از ظرفیت موقوفات در کنار مردمِ مبعوث بوده و خدمات متنوعی ارائه کرده است.

