نبیه بری در سالگرد آزادسازی: از گفتمان نفرت دوری کنید؛ برای دفاع از خاک باید آماده فداکاری بود

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ نبیه بری با اشاره به اینکه بیست و پنجم ماه مه امسال در سایه تجاوزات مستمر سه ساله اسرائیل فرا می‌رسد، تصریح کرد که این حملات از فوریه گذشته شکلی وحشیانه‌تر به خود گرفته و به یک جنگ تمام‌عیار برای نابودی ابعاد زندگی در جنوب، بقاع و ضاحیه جنوبی بیروت تبدیل شده است. او با یادآوری هشدارهای خود در سال ۲۰۰۰، خاطرنشان کرد که اسرائیلِ شکست‌خورده هرگز از انتقام‌جویی از لبنان دست نخواهد کشید، اما ملت لبنان ثابت کرده است که در برابر دشمنی که تنها در قتل و تخریب تخصص دارد، گزینه مقاومت و فداکاری تنها راه صیانت از حاکمیت ملی است.

رئیس پارلمان لبنان با اشاره به تقارن این مناسبت ملی با عید قربان و همچنین گرامیداشت یاد بطرس الیاس حویک به عنوان نماد وحدت ملی، از گروه‌های سیاسی خواست تا از «رقصیدن بر روی خون‌ها» و باز کردن زخم‌های قدیمی پرهیز کنند.

او تاکید کرد که بزرگترین درس آزادسازی، ضرورت رهایی از گفتمان نفرت و کینه است و لبنانی‌ها باید تحت هر شرایطی، دفاع از خاک و مرزهای کشور را بدون هیچ‌گونه عقب‌نشینی از حقوق حاکمیتی خود در اولویت قرار دهند؛ چرا که برای حفظ آزادی و استقلال، هیچ بهایی بالاتر از فداکاری و اتحاد وجود ندارد.

نبیه بری در پایان پیام خود، با ادای احترام به تمامی کسانی که حماسه آزادسازی را رقم زدند، از رزمندگان مقاومت، شهدا و مجروحان قدردانی کرد و ارتش و نیروهای امنیتی را ضامن ثبات کشور دانست. وی همچنین با تمجید از همبستگی ملی لبنانی‌ها در مناطق مختلف، از میزبانی شایسته مردم از آوارگان جنگی و مشارکت در کاستن از رنج‌های آنان سپاسگزاری کرد و این روحیه ملی را سدی مستحکم در برابر طمع‌ورزی‌های اشغالگران برشمرد.

